Пронзительная история рассказывается от лица бродячих собак — стаи, домом для которой стал Овраг. Вечно голодные, без крыши над головой. Собаки, у которых есть только овраг. Пустынный овраг на окраине густонаселённого города. А еще у этих собак есть гордость. Гордость, не позволяющая жаловаться на судьбу и прославляющая вольную волю. Но в душе у каждой из этих собак живёт мечта. Мечта независимых псов о зависимости. Мечта никому не нужных животных о своей нужности. Несбыточная мечта о своем Человеке…

Так о чем же эта история? О преданности, дружбе, борьбе. И, конечно, о выборе, который порой становится необходимым шагом. Чью сторону принять — собратьев и товарищей по судьбе или Человека, всегда разного: жестокого или сострадающего, зовущего или прогоняющего прочь? Этот нелегкий выбор тяжелой ношей лежит на сердце одного из героев пьесы, по кличке Гордый.

Спектакль представит юношеская группа театральной студии «Контакт»!