Спектакль «Прощай овраг», концерт вокальной студии «Бельканто» — бесплатные мероприятия в ДК 7 и 8 февраля 7 - 9 февраля Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+

7 и 8 февраля в Культурном центре «Зеленоград» пройдут несколько интересных бесплатных мероприятий для детей и взрослых.

7 февраля. Спектакль «Прощай овраг» детской театральной студии «Контакт» (6+). Начало в 18:00

Пронзительная история рассказывается от лица бродячих собак — стаи, домом для которой стал Овраг. Вечно голодные, без крыши над головой. Собаки, у которых есть только овраг. Пустынный овраг на окраине густонаселённого города. А еще у этих собак есть гордость. Гордость, не позволяющая жаловаться на судьбу и прославляющая вольную волю. Но в душе у каждой из этих собак живёт мечта. Мечта независимых псов о зависимости. Мечта никому не нужных животных о своей нужности. Несбыточная мечта о своем Человеке…

Так о чем же эта история? О преданности, дружбе, борьбе. И, конечно, о выборе, который порой становится необходимым шагом. Чью сторону принять — собратьев и товарищей по судьбе или Человека, всегда разного: жестокого или сострадающего, зовущего или прогоняющего прочь? Этот нелегкий выбор тяжелой ношей лежит на сердце одного из героев пьесы, по кличке Гордый.

Спектакль представит юношеская группа театральной студии «Контакт»!

8 февраля. Концерт «Я служу на границе» вокальной студии «Бельканто» (12+). Начало в 12:00

Солисты вокальной студии исполнят арии из опер русских композиторов, песни и романсы из советских кинофильмов, а также знаменитые песни военных лет.

Вокальная студия «Бельканто» создана в 1985 году. В ее составе любители сольного классического пения, которые неоднократно были удостоены званий лауреатов и дипломантов конкурсов имени Иванова и Шаляпина, «Романсиада» и «Салют, Победа!». Репертуар коллектива включает песни народов мира, романсы, арии из опер, популярные российские и зарубежные вокальные произведения.
Ярмарка мёда с 6 по 16 февраля. Время работы 10:00 до 20:00

На ярмарке будут представлены разнообразные сорта мёда от пчеловодов из разных уголков России — членов Российского Национального Союза пчеловодов. Помимо мёда на ярмарке будут представлены и другие продукты пчеловодства. Здесь можно будет приобрести прополис, маточное молочко, пергу, или пчелиный хлеб, пчелиный воск, пыльцу, медовые соты.

Продавцы на ярмарке расскажут, как правильно употреблять тот или иной продукт, посоветуют, какой сорт меда выбрать, чтобы справиться с тем или иным недугом. Вся продукция, предлагаемая на ярмарке, прошла контроль на качество.
Метки:
Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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