Чистый импрессионизм, за который выступал Моне, были картины на открытом воздухе, характеризовавшейся быстрыми, спонтанными и свободными мазками кисти: высшими примерами были его серии картин Руанского собора, моста Ватерлоо, вокзала Сен-Лазар, стогов сена и кувшинок. Его руководящим принципом было реалистическое изображение света; художники-импрессионисты стремились запечатлеть мимолетные моменты, и если в эти моменты объект казался оранжевым — из-за падающего света или его отражения — тогда художник окрашивал объект в оранжевый цвет. Или если солнце окрашивало поверхность пруда в розовый цвет, значит, так оно и было.