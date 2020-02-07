Школа рисования для взрослых «Палитра увлечений» приглашает желающих на новый экспресс-курс «Хочу стать импрессионистом». Этот курс откроет для вас многогранность живописного стиля, созданного передать впечатление от настоящего момента. Программа состоит из 4-х занятий. Результат каждого занятия — создание отдельной картины. Время проведения занятий: 13, 20, 25 и 27 февраля. Начало в 10:00. Уровень подготовки: для начинающих.
Художники-импрессионисты первые вышли на пленер и показали нам пример живописи за один сеанс, также и вы напишете картину-настроение, на одном дыхании, при помощи разнообразных приемов масляной живописи.
- 8720 рублей — 4 занятия. Все материалы (масляные краски, мастихин, холст, кисти) включены в стоимость занятия.
- 5 200 рубулей — 4 занятий. Материалы не включены в стоимость занятия.
- 2 500 рублей — отдельное занятие. Вы, также, можете посетить одно занятие из курса. Все материалы (масляные краски, мастихин, холст, кисти) включены в стоимость занятия.
Импрессионизм - самое известное французское движение живописи. Фактическое название "импрессионизм" было придумано французским искусствоведом Луи Леруа после посещения первой выставки импрессионистской живописи в 1874 году, где он увидел «Впечатление. Восходящее солнце» (фр. Impression, soleil levant) Клода Моне.
Чистый импрессионизм, за который выступал Моне, были картины на открытом воздухе, характеризовавшейся быстрыми, спонтанными и свободными мазками кисти: высшими примерами были его серии картин Руанского собора, моста Ватерлоо, вокзала Сен-Лазар, стогов сена и кувшинок. Его руководящим принципом было реалистическое изображение света; художники-импрессионисты стремились запечатлеть мимолетные моменты, и если в эти моменты объект казался оранжевым — из-за падающего света или его отражения — тогда художник окрашивал объект в оранжевый цвет. Или если солнце окрашивало поверхность пруда в розовый цвет, значит, так оно и было.
Натуралистические цветовые схемы, разработанные в теории или, по крайней мере, в студии, не допускали этого. Свободная работа кистью вкупе с ненатуралистическим использованием цвета придавала движению революционную окраску и открывала путь для таких движений, как экспрессионизм и фовизм.
Запись на курс по телефону: 8-495-763-86-15
Школа рисования «Палитра увлечений»:
Зеленоград, корпус 1650, 2-й подъезд, 3 этаж
сайт школы: palitrauvl.ru