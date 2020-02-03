«Мозгобойня» — это барная викторина, игра из вопросов и ответов с простыми правилами. Вопросы подбираются так, чтобы все участники чувствовали азарт и уверенность в своих силах. Для ответов не нужны глубокие энциклопедические знания, только кругозор, логика и сообразительность.
Осенью 2019 года был впервые проведен турнир между организациями города. В сезоне участвовали команды ТРЦ «Зеленопак», НИИ «Субмикрон», ПАО «Микрон», Библиотек Зеленограда, АО «НИИМЭ», мастерской декора Paperform, группы компаний «КИТО», группы компаний «Никор», зеленоградской больницы им. Кончаловского, театра «Ведогонь», НТЦ «Элинс», магазин «Рыжая овечка», Мерседес-Бенц Мануфактуринг Рус, АО «РАДИУС-Автоматика», компания «Greensight», бюро путешествий «Аркона», КЦ «Зеленоград».
А призерами финала стали Корпорация развития Зеленограда, ОЭЗ «Зеленоград» и команда редакции «Зеленоград.ру».
Для участия необходимо заполнить заявку и указать желаемую дату игры. Стоимость участия одной команды — 5000 рублей.
Отборочные игры пройдут 18 февраля, и 3 и 17 марта, а финал состоится 31 марта. Принять участие могут компании любого размера, ограничений по сферам деятельности также нет. Компания может заявить несколько команд или сыграть одной командой в нескольких отборочных играх, чтобы повысить шансы попасть в финал и стать чемпионом. В одной команде может быть от 4 до 10 человек. Игры проходят в ресторане «Колбасофф» на площади Юности.
Победителей ждут подарки: традиционное для Мозгобойни игристое вино, призы от партнеров, кубки чемпионов и главный приз — сертификат на корпоратив от Мозгобойни.
Дополнительная информация по телефону 8-916-824-58-59 или в группах ВК kl_mzgb_zel и mzgb_zel.