«Мозгобойня» — это барная викторина, игра из вопросов и ответов с простыми правилами. Вопросы подбираются так, чтобы все участники чувствовали азарт и уверенность в своих силах. Для ответов не нужны глубокие энциклопедические знания, только кругозор, логика и сообразительность.

Осенью 2019 года был впервые проведен турнир между организациями города. В сезоне участвовали команды ТРЦ «Зеленопак», НИИ «Субмикрон», ПАО «Микрон», Библиотек Зеленограда, АО «НИИМЭ», мастерской декора Paperform, группы компаний «КИТО», группы компаний «Никор», зеленоградской больницы им. Кончаловского, театра «Ведогонь», НТЦ «Элинс», магазин «Рыжая овечка», Мерседес-Бенц Мануфактуринг Рус, АО «РАДИУС-Автоматика», компания «Greensight», бюро путешествий «Аркона», КЦ «Зеленоград».



А призерами финала стали Корпорация развития Зеленограда, ОЭЗ «Зеленоград» и команда редакции «Зеленоград.ру».