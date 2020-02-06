Концерт «Шедевры мирового кинематографа» Московского Государственного Симфонического оркестра для детей и юношества прозвучит 23 февраля в Культурном центре «Зеленоград». В программе: музыка из известных фильмов, лучших образцов русского и морового кино — «Дети капитана Гранта», «Экипаж», «Ромео и Джульетта», «Титаник», «Пираты Карибского моря», «Агент 007» и др. Дирижер Ариф Дадашин. Начало в 12:00. Стоимость билетов 300-700 рублей.
- И. Дунаевский. Увертюра к фильму «Дети капитана Гранта»
- С. Прокофьев. Музыка к фильму «Поручик Киже»
- А. Шнитке. Музыка к кинофильму «Экипаж»
- Д. Шостакович. Романс из кинофильма «Овод»
- А. Петров. Увертюра к фильму «Заклинание огня»
- Б. Чайковский. Музыка к кинофильму «Женитьба Бальзаминова»
- Г. Свиридов. Метель
- Дж. Хорнер Музыка к кинофильму «Титаник»
- Н. Рота. Музыка к кинофильму «Крестный отец»
- М. Норман. Музыка к кинофильму «Агент 007»
- Э. Морриконе. Музыка к кинофильму «Профессионал»
- Н. Рота. Музыка к кинофильму «Ромео и Джульетта»
- Н. Рота. Музыка к кинофильму «Дорога»
- К. Бадельт. Музыка к кинофильму «Пираты Карибского моря»
Купить билет можно на сайте mgso.moscow и на сайте КЦ Зеленоград dkzelenograd.ru
Московский государственный симфонический оркестр для детей и юношества создан в 1989 году, как единственный в мире симфонический коллектив, посвящающий значительную часть своей концертной деятельности музыкально-эстетическому воспитанию подрастающего поколения. Концерты и абонементы оркестра проходят на ведущих площадках Москвы.
С 1995 года оркестр ежегодно проводит циклы концертов с юными солистами в различных залах Москвы, Московской области и других регионов России, участники — победители и лауреаты престижных всероссийских и международных музыкальных состязаний.
Летом 2017 года приказом Департамента культуры города Москвы художественным руководителем оркестра был назначен известный пианист Иван Рудин. С приходом нового руководителя оркестр значительно расширил репертуар, начал сотрудничество с ведущими российскими и зарубежными музыкантами, молодыми дирижерами и солистами, стал постоянным участником популярных телепроектов.
Московский государственный симфонический оркестр высоко оценивают и зрители, и музыканты, и критики. Это культура исполнения, интересные интерпретации шедевров классической музыки, отличный выбор произведений.