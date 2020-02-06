Концерт «Шедевры мирового кинематографа» — 23 февраля в Культурном центре «Зеленоград» 23 февраля 12:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+

Концерт «Шедевры мирового кинематографа» Московского Государственного Симфонического оркестра для детей и юношества прозвучит 23 февраля в Культурном центре «Зеленоград». В программе: музыка из известных фильмов, лучших образцов русского и морового кино — «Дети капитана Гранта», «Экипаж», «Ромео и Джульетта», «Титаник», «Пираты Карибского моря», «Агент 007» и др. Дирижер Ариф Дадашин. Начало в 12:00. Стоимость билетов 300-700 рублей.

В программе:

  • И. Дунаевский. Увертюра к фильму «Дети капитана Гранта»
  • С. Прокофьев. Музыка к фильму «Поручик Киже»
  • А. Шнитке. Музыка к кинофильму «Экипаж»
  • Д. Шостакович. Романс из кинофильма «Овод»
  • А. Петров. Увертюра к фильму «Заклинание огня»
  • Б. Чайковский. Музыка к кинофильму «Женитьба Бальзаминова»
  • Г. Свиридов. Метель
  • Дж. Хорнер Музыка к кинофильму «Титаник»
  • Н. Рота. Музыка к кинофильму «Крестный отец»
  • М. Норман. Музыка к кинофильму «Агент 007»
  • Э. Морриконе. Музыка к кинофильму «Профессионал»
  • Н. Рота. Музыка к кинофильму «Ромео и Джульетта»
  • Н. Рота. Музыка к кинофильму «Дорога»
  • К. Бадельт. Музыка к кинофильму «Пираты Карибского моря»

Купить билет можно на сайте mgso.moscow и на сайте КЦ Зеленоград dkzelenograd.ru

Московский государственный симфонический оркестр

Московский государственный симфонический оркестр для детей и юношества создан в 1989 году, как единственный в мире симфонический коллектив, посвящающий значительную часть своей концертной деятельности музыкально-эстетическому воспитанию подрастающего поколения. Концерты и абонементы оркестра проходят на ведущих площадках Москвы.

С 1995 года оркестр ежегодно проводит циклы концертов с юными солистами в различных залах Москвы, Московской области и других регионов России, участники — победители и лауреаты престижных всероссийских и международных музыкальных состязаний.

Летом 2017 года приказом Департамента культуры города Москвы художественным руководителем оркестра был назначен известный пианист Иван Рудин. С приходом нового руководителя оркестр значительно расширил репертуар, начал сотрудничество с ведущими российскими и зарубежными музыкантами, молодыми дирижерами и солистами, стал постоянным участником популярных телепроектов.

Московский государственный симфонический оркестр высоко оценивают и зрители, и музыканты, и критики. Это культура исполнения, интересные интерпретации шедевров классической музыки, отличный выбор произведений.

Метки:
концерты, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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