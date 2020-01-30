Выставка включает 30 картин. Природные сюжеты холстов как калейдоскоп из кусочков ярких моментов четырех сезонов: цветущие поля, созревшие плоды, новогодний снег и розовая нежность весенних садов. Но природа не только прекрасна, но и хрупка, поэтому выставка дополнена картинами с краснокнижными живыми существами: снежным барсом, черноморскими морскими коньками, алтайским бараном аргали и другими животными, чью жизнь важно сохранить.

Светлана Шамшурина — московская художница, обучалась живописи в художественной школе «МоскваАрт» и на частных занятиях с московскими художниками, получив возможность впитывать их мастерство и опыт.

«Каждое чистое полотно для меня представляет собой безграничный источник радости, ведь каждый сеанс живописи дает не только свободу самовыражения, но и повод по-другому смотреть на мир, прочувствовать его нюансы. Ближе всего мне по манере — импрессионизм и экспрессионизм. Пишу в разных стилях и техниках, чтобы до максимума расширить свои возможности и, осилив очередную сложную задачу, научиться чему-то новому».

Светлана — член профессионального союза художников и Международного художественного фонда/ International Art Fund, член международного проекта «Неделя Искусств» / Art Week, художник-волонтер WWF. Она участвовала более чем в 50 выставках в разных городах России, Кипре, Италии, в том числе, в двух персональных выставках