1 февраля в Культурном центре «Зеленоград» откроются сразу четыре выставки: «Мир глазами фотохудожника» Дениса Шевчука, выставки живописи Любови Васильевой «Запутанные состояния», Светланы Шамшуриной «Времена года» и Петра Грибова «Родные края». Они будут работать до 20 февраля. Время работы с 10:00 до 21:00. Вход свободный.
Денис Шевчук свободное время предпочитал проводить с фотокамерой в руках. Постепенно увлечение переросло в осознанное желание связать свою жизнь с фотографией на профессиональном уровне, чтобы иметь возможность передать свои эмоции и свое видение мира через фотографии окружающим людям. Для этого поступил в New York Institute of Photography и в 2016 году получил диплом об окончании фундаментального курса профессиональной фотографии.
Сейчас работает предметным фотографом на стеклодувном производстве в Клину. Но это не единственное направление его деятельности. Денис с удовольствием фотографирует свадьбы, репортажи, портреты. Съемка природы — это творчество для души. Путешествуя по России, Денис побывал во многих городах в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне. Особо следует отметить фотографии с Мамаева кургана в Волгограде. Фотокадры с ветеранами особенно ценны, потому что их становится все меньше.
Денис является участником профессионального сообщества NPS и членом Международного союза фотографов. Участвует во многих фотоконкурсах, в том числе стал победителем фотоконкурса «Моя Россия» в 2016 году и фестиваля «Фото выезд», и фотовыставках: «Зима в Подмосковье"-2017 г. Домодедово, «Клин улыбается» — 2018.
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Работы представлены в виде единого живописного представления, в котором через отдельные, отчасти спонтанные произведения, обрамленные короткими эссе, художник приглашает к размышлению об истинных и мнимых ценностях современного мира. Это работы для внимательного прочтения и осмысления. В них — поиск путей познания и самопознания, где из сомнений рождаются озарения. С помощью цвета и слова художник приглашает зрителя к постижению тайного смысла своих картин, предлагая ему стать соавтором ее искусства.
Выставка включает 30 картин. Природные сюжеты холстов как калейдоскоп из кусочков ярких моментов четырех сезонов: цветущие поля, созревшие плоды, новогодний снег и розовая нежность весенних садов. Но природа не только прекрасна, но и хрупка, поэтому выставка дополнена картинами с краснокнижными живыми существами: снежным барсом, черноморскими морскими коньками, алтайским бараном аргали и другими животными, чью жизнь важно сохранить.
Светлана Шамшурина — московская художница, обучалась живописи в художественной школе «МоскваАрт» и на частных занятиях с московскими художниками, получив возможность впитывать их мастерство и опыт.
«Каждое чистое полотно для меня представляет собой безграничный источник радости, ведь каждый сеанс живописи дает не только свободу самовыражения, но и повод по-другому смотреть на мир, прочувствовать его нюансы. Ближе всего мне по манере — импрессионизм и экспрессионизм. Пишу в разных стилях и техниках, чтобы до максимума расширить свои возможности и, осилив очередную сложную задачу, научиться чему-то новому».
Светлана — член профессионального союза художников и Международного художественного фонда/ International Art Fund, член международного проекта «Неделя Искусств» / Art Week, художник-волонтер WWF. Она участвовала более чем в 50 выставках в разных городах России, Кипре, Италии, в том числе, в двух персональных выставках
Образы детства, связанные с родным краем, любовь и вдумчивое отношение к природе и людям вдохновляют мастера на протяжении всего творчества и дают новые импульсы для развития.
Творчество Петра Грибова многогранно — пейзажи, портреты, жанровые картины, натюрморты и абстрактные композиции. Художнику доступны разные стили — от реализма до сюрреализма.
Петр Грибов родился в 1961 году в «райском уголке» Брянской области, в деревне Макаричи, в семье сельской интеллигенции. Здесь же, на берегах речки Беседь, прошло детство. После школы поступил в физкультурный техникум — энергия била через край! Решение стать художником пришло после службы в армии, где пригодились уроки отца, школьного учителя рисования. Закончил Брянское художественное училище в 1986 году, сердце покорила харьковчанка, учившаяся в консерватории, женился… И вот уже более 30 лет большая дружная творческая семья живет в красивейшем уголке Подмосковья, в поселке Новозавидово, под Тверью.
Грибов, широко известный как импрессионист, активно участвует в региональных и московских художественных выставках. Персональные выставки проходили в Москве, Финляндии, Венгрии, работы находятся в музеях и частных коллекциях.
Прошлое, настоящее, будущее теряют четкие очертания, проходя через призму духовного преломления художника, его философское переосмысление, запечатлеваясь на холстах в ракурсе его мировосприятия, его концепции живописной выразительности, в его яркой и экспрессивной манере.