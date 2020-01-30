Сразу четыре выставки откроются в ДК «Зеленоград» в феврале 1 - 20 февраля Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+

1 февраля в Культурном центре «Зеленоград» откроются сразу четыре выставки: «Мир глазами фотохудожника» Дениса Шевчука, выставки живописи Любови Васильевой «Запутанные состояния», Светланы Шамшуриной «Времена года» и Петра Грибова «Родные края». Они будут работать до 20 февраля. Время работы с 10:00 до 21:00. Вход свободный.

Выставка Дениса Шевчука «Мир глазами фотохудожника»

Денис Шевчук свободное время предпочитал проводить с фотокамерой в руках. Постепенно увлечение переросло в осознанное желание связать свою жизнь с фотографией на профессиональном уровне, чтобы иметь возможность передать свои эмоции и свое видение мира через фотографии окружающим людям. Для этого поступил в New York Institute of Photography и в 2016 году получил диплом об окончании фундаментального курса профессиональной фотографии.

Сейчас работает предметным фотографом на стеклодувном производстве в Клину. Но это не единственное направление его деятельности. Денис с удовольствием фотографирует свадьбы, репортажи, портреты. Съемка природы — это творчество для души. Путешествуя по России, Денис побывал во многих городах в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне. Особо следует отметить фотографии с Мамаева кургана в Волгограде. Фотокадры с ветеранами особенно ценны, потому что их становится все меньше.

Денис является участником профессионального сообщества NPS и членом Международного союза фотографов. Участвует во многих фотоконкурсах, в том числе стал победителем фотоконкурса «Моя Россия» в 2016 году и фестиваля «Фото выезд», и фотовыставках: «Зима в Подмосковье"-2017 г. Домодедово, «Клин улыбается» — 2018.

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Выставка живописи Любови Васильевой «Запутанные состояния»

Работы представлены в виде единого живописного представления, в котором через отдельные, отчасти спонтанные произведения, обрамленные короткими эссе, художник приглашает к размышлению об истинных и мнимых ценностях современного мира. Это работы для внимательного прочтения и осмысления. В них — поиск путей познания и самопознания, где из сомнений рождаются озарения. С помощью цвета и слова художник приглашает зрителя к постижению тайного смысла своих картин, предлагая ему стать соавтором ее искусства.

Выставка живописи Светланы Шамшуриной «Времена года»

Выставка включает 30 картин. Природные сюжеты холстов как калейдоскоп из кусочков ярких моментов четырех сезонов: цветущие поля, созревшие плоды, новогодний снег и розовая нежность весенних садов. Но природа не только прекрасна, но и хрупка, поэтому выставка дополнена картинами с краснокнижными живыми существами: снежным барсом, черноморскими морскими коньками, алтайским бараном аргали и другими животными, чью жизнь важно сохранить.

Светлана Шамшурина — московская художница, обучалась живописи в художественной школе «МоскваАрт» и на частных занятиях с московскими художниками, получив возможность впитывать их мастерство и опыт.

«Каждое чистое полотно для меня представляет собой безграничный источник радости, ведь каждый сеанс живописи дает не только свободу самовыражения, но и повод по-другому смотреть на мир, прочувствовать его нюансы. Ближе всего мне по манере — импрессионизм и экспрессионизм. Пишу в разных стилях и техниках, чтобы до максимума расширить свои возможности и, осилив очередную сложную задачу, научиться чему-то новому».

Светлана — член профессионального союза художников и Международного художественного фонда/ International Art Fund, член международного проекта «Неделя Искусств» / Art Week, художник-волонтер WWF. Она участвовала более чем в 50 выставках в разных городах России, Кипре, Италии, в том числе, в двух персональных выставках

Выставка живописи Петра Грибова «Родные края»

Образы детства, связанные с родным краем, любовь и вдумчивое отношение к природе и людям вдохновляют мастера на протяжении всего творчества и дают новые импульсы для развития.

Творчество Петра Грибова многогранно — пейзажи, портреты, жанровые картины, натюрморты и абстрактные композиции. Художнику доступны разные стили — от реализма до сюрреализма.

Петр Грибов родился в 1961 году в «райском уголке» Брянской области, в деревне Макаричи, в семье сельской интеллигенции. Здесь же, на берегах речки Беседь, прошло детство. После школы поступил в физкультурный техникум — энергия била через край! Решение стать художником пришло после службы в армии, где пригодились уроки отца, школьного учителя рисования. Закончил Брянское художественное училище в 1986 году, сердце покорила харьковчанка, учившаяся в консерватории, женился… И вот уже более 30 лет большая дружная творческая семья живет в красивейшем уголке Подмосковья, в поселке Новозавидово, под Тверью.

Грибов, широко известный как импрессионист, активно участвует в региональных и московских художественных выставках. Персональные выставки проходили в Москве, Финляндии, Венгрии, работы находятся в музеях и частных коллекциях.

Прошлое, настоящее, будущее теряют четкие очертания, проходя через призму духовного преломления художника, его философское переосмысление, запечатлеваясь на холстах в ракурсе его мировосприятия, его концепции живописной выразительности, в его яркой и экспрессивной манере.

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