В Зеленограде открылись необычные курсы для подростков — теперь у школьников есть возможность на практике познакомиться со спецификой выбранной профессии, к примеру программиста или дизайнера. В течение трех месяцев они смогут поработать над настоящим проектом вместе с куратором, посетить офисы крупных компаний и пообщаться с действующими специалистами.

Основная задача программ Школы Скилпоинт — помочь подростку сделать осознанный выбор будущей профессии за счет раскрытия его творческого потенциала и погружения в рабочий процесс.

День открытых дверей состоится в субботу 8 февраля в 13:00 по адресу: Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 2.

В этот день у вас будет возможность узнать подробнее о программах школы, пообщаться с преподавателями и руководством школы, записаться на занятия по специальным ценам.

Подробная программа мероприятия будет опубликована в Вконтакте и Инстаграм 1 февраля. Вход на мероприятие по предварительной записи. Запись по телефону: 8-915-018-05-24