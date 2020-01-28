В Зеленограде открылись необычные курсы для подростков — теперь у школьников есть возможность на практике познакомиться со спецификой выбранной профессии, к примеру программиста или дизайнера. В течение трех месяцев они смогут поработать над настоящим проектом вместе с куратором, посетить офисы крупных компаний и пообщаться с действующими специалистами.
Основная задача программ Школы Скилпоинт — помочь подростку сделать осознанный выбор будущей профессии за счет раскрытия его творческого потенциала и погружения в рабочий процесс.
День открытых дверей состоится в субботу 8 февраля в 13:00 по адресу: Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 2.
В этот день у вас будет возможность узнать подробнее о программах школы, пообщаться с преподавателями и руководством школы, записаться на занятия по специальным ценам.
Подробная программа мероприятия будет опубликована в Вконтакте и Инстаграм 1 февраля. Вход на мероприятие по предварительной записи. Запись по телефону: 8-915-018-05-24
Этот познавательный проект запустило digital-агентство «Скилпоинт», занимающееся брендингом, созданием и продвижением сайтов, графическим дизайном. Преподаватели школы и приглашенные эксперты являются специалистами с многолетним опытом в своей области.
Основная задача программ Школы Скилпоинт — помочь подростку сделать осознанный выбор будущей профессии за счет раскрытия его творческого потенциала и погружения в рабочий процесс. По данным ВЦИОМ, более 47% россиян работают не по той специальности, которой они обучались в вузе. Занятия на курсах помогут школьникам без скучных тестов и огромных объемов теории оценить, насколько представление о профессии соответствует реальности, и, что особенно важно, определиться, хотят ли они учиться именно по этому профилю ближайшие шесть лет.
- Дизайнер (слушатели смогут поучаствовать в работе над проектами в сфере графического, интерактивного и предметного дизайна, а куратор поможет выбрать направление с учетом предпочтений ученика);
- Архитектор (программа включает упражнения на развитие образного мышления и объемно-пространственного воображения, лекции по истории и будущему архитектуры, а также экскурсию в архитектурно-строительные бюро, создание и защиту собственного архитектурного проекта);
- Программист (на занятиях слушатели познакомятся с основами разных языков программирования, изучат базовые инструменты для разработки, посетят одну из крупнейших российских ИТ-компаний, а в качестве итогового проекта разработают собственное решение, которое станет частью портфолио);
- Видеоблогер (ученики узнают секреты работы с камерой, научатся уверенно держаться в кадре, попробуют писать сценарии, рассмотрят инструменты продвижения собственного канала на YouTube и в социальных сетях);
- Юрист (слушатели получат общее представление о профессиях юридического профиля, узнают в чем состоит специфика работы юриста, ознакомятся с ключевыми отраслями российского права, изучат основы ораторского мастерства, попрактикуются работать в команде и самостоятельно, научатся применять ряд законов в повседневной жизни).
Занятия проходят в небольших группах до 10 человек один раз в неделю (в пятницу, субботу или воскресенье). Каждый слушатель обязательно получит персональные рекомендации. Длительность занятия — 3 часа, продолжительность одного курса — 3 месяца. Найти подробную информацию о преподавателях, стоимости и сроках проведения программ можно на сайте школы.