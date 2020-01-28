Африканские и азиатские маски, женские украшения племенных союзов, изделия Латинской Америки и Океании, сказочные скульптуры российских мастеров по дереву и керамике, собрание религиозных четок, со всем этим гости выставочного зала познакомятся на познавательных лекциях, которые проведут сотрудники клуба.

Один из самых необыкновенных экспонатов на выставке — африканская скульптура XIX века Нкиси-Нкоди, по преданию, исполняющая желания и защищающая от злых духов.