Старинные маски, скульптуры, музыкальные инструменты со всего мира на протяжении двухсот лет собирала семьей Болысовых. Эти экспонаты представлены на выставке «Все маски мира», которая открылась в Клину в выставочном зале имени Карапаева (улица Литейная, дом 23 А). Выставка будет открыта до 29 февраля. Стоимость детского билета 100 рублей, взрослый билет — 150 рублей.
Африканские и азиатские маски, женские украшения племенных союзов, изделия Латинской Америки и Океании, сказочные скульптуры российских мастеров по дереву и керамике, собрание религиозных четок, со всем этим гости выставочного зала познакомятся на познавательных лекциях, которые проведут сотрудники клуба.
Один из самых необыкновенных экспонатов на выставке — африканская скульптура XIX века Нкиси-Нкоди, по преданию, исполняющая желания и защищающая от злых духов.
- Африка — необычная для европейского взгляда пластика африканских масок, сочетающая в себе причудливые геометрические формы и элементы экзотических животных или насекомых.
- Азия — ярчайшие, экспрессивные маски Азии, олицетворяющие различных дхамрапал (защитников) и бодхисаттв.
- Россия. Маски России — это отдельная загадочная тема, малоизученная и практически не представленная для широкой аудитории. Такие изделия, как правило, являются штучными. Сделав такую маску, мастер никогда не делает ее копии, т. к. теряется духовная составляющая объекта.
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