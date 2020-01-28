Выставка «Все маски мира»: в Клину до конца февраля 18 января - 29 февраля Выставочный зал им. Ю. В. Карапаева Возраст 6+

Старинные маски, скульптуры, музыкальные инструменты со всего мира на протяжении двухсот лет собирала семьей Болысовых. Эти экспонаты представлены на выставке «Все маски мира», которая открылась в Клину в выставочном зале имени Карапаева (улица Литейная, дом 23 А). Выставка будет открыта до 29 февраля. Стоимость детского билета 100 рублей, взрослый билет — 150 рублей.

Африканские и азиатские маски, женские украшения племенных союзов, изделия Латинской Америки и Океании, сказочные скульптуры российских мастеров по дереву и керамике, собрание религиозных четок, со всем этим гости выставочного зала познакомятся на познавательных лекциях, которые проведут сотрудники клуба.

Один из самых необыкновенных экспонатов на выставке — африканская скульптура XIX века Нкиси-Нкоди, по преданию, исполняющая желания и защищающая от злых духов.

Разделы выставки:

  • Африка — необычная для европейского взгляда пластика африканских масок, сочетающая в себе причудливые геометрические формы и элементы экзотических животных или насекомых.
  • Азия — ярчайшие, экспрессивные маски Азии, олицетворяющие различных дхамрапал (защитников) и бодхисаттв.
  • Россия. Маски России — это отдельная загадочная тема, малоизученная и практически не представленная для широкой аудитории. Такие изделия, как правило, являются штучными. Сделав такую маску, мастер никогда не делает ее копии, т. к. теряется духовная составляющая объекта.

Справки по телефону: 8-49624-2-76-71

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