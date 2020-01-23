25 января в 10:00 Национальный исследовательский университет «МИЭТ» приглашает школьников и их родителей на первый День открытых дверей в этом году. Гостей ждет консультации с сотрудниками приемной комиссии, интерактивные площадки, экскурсии по лабораториям и многое другое.
Гостей мероприятия ждет:
- самая актуальная информация об особенностях приемной кампании 2020 года,
- выставка направлений подготовки,
- консультации с сотрудниками приемной комиссии,
- интерактивные площадки Институтов и кафедр университета,
- стенды Военного учебного центра, ЦТПО, ЦКО, «Детского технопарка», центра НТИ «Сенсорика»,
- экскурсии по научным лабораториям университета,
- запись на экспресс-курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ и программы дополнительного образования для детей;
- молекулярный бар.
Лекции и мастер-классы в рамках проекта «Университетские субботы»:
- В погоне за искусственным интеллектом: кто победит в глобальном соревновании
- Индекс личности. Государство, бизнес или человек — кто на этом заработает?
- За кулисами спецэффектов: из чего состоит визуальная сказка
С подробной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте и в социальных сетях МИЭТа
Время: 10:00—14:00, проход гостей с 9:30.
Адрес: Зеленоград, площадь Шокина, дом 1
miet.ru
abiturient.ru
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