25 января в 10:00 Национальный исследовательский университет «МИЭТ» приглашает школьников и их родителей на первый День открытых дверей в этом году. Гостей ждет консультации с сотрудниками приемной комиссии, интерактивные площадки, экскурсии по лабораториям и многое другое.