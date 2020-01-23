День открытых дверей в МИЭТ — 25 января 25 января 10:00 Национальный исследовательский университет "МИЭТ" (Московский институт электронной техники) Возраст 14+

25 января в 10:00 Национальный исследовательский университет «МИЭТ» приглашает школьников и их родителей на первый День открытых дверей в этом году. Гостей ждет консультации с сотрудниками приемной комиссии, интерактивные площадки, экскурсии по лабораториям и многое другое.

Гостей мероприятия ждет:

  • самая актуальная информация об особенностях приемной кампании 2020 года,
  • выставка направлений подготовки,
  • консультации с сотрудниками приемной комиссии,
  • интерактивные площадки Институтов и кафедр университета,
  • стенды Военного учебного центра, ЦТПО, ЦКО, «Детского технопарка», центра НТИ «Сенсорика»,
  • экскурсии по научным лабораториям университета,
  • запись на экспресс-курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ и программы дополнительного образования для детей;
  • молекулярный бар.

Лекции и мастер-классы в рамках проекта «Университетские субботы»:

С подробной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте и в социальных сетях МИЭТа

Время: 10:00—14:00, проход гостей с 9:30.
Адрес: Зеленоград, площадь Шокина, дом 1
miet.ru
abiturient.ru

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