Здесь все в движении. Головокружительные треки для юрких машинок на большом ковре. Треки со спусковыми механизмами HotWheels. Мертвые петли, невероятное ускорение! Можно будет строить горки, запускать машинки по трекам, заводить новых друзей и просто веселиться!

Обратите внимание. Стоимость машинки не входит в стоимость билета на этом фестивале. На площадке будет некоторое количество машинок для игры. Новые машинки также можно будет приобрести отдельно по 200 рублей.