Детский фестиваль «Игровая галерея» 22 и 23 февраля пройдет в Культурном центре «Зеленоград». «Игровая галерея» — это игровые пространства для семейного досуга, которые приглашают детей и родителей, чтобы играть и творить вместе. Начинается с 11 часов и на весь день.
- Для семей с детьми в возрасте от 2 до 14 лет, которым нравятся паровозики, конструкторы и гоночные машинки, кинетический песок и слаймы.
- Для семей с разновозрастными детьми, которые хотят интересно провести время.
- Для дружеских детских компаний, которым интересно играть вместе.
- Для родителей, которые понимают пользу игры и выбирают для своего ребенка умные развлечения.
- Для взрослых, увлеченно играющих наравне с детьми.
Здесь все в движении. Головокружительные треки для юрких машинок на большом ковре. Треки со спусковыми механизмами HotWheels. Мертвые петли, невероятное ускорение! Можно будет строить горки, запускать машинки по трекам, заводить новых друзей и просто веселиться!
Обратите внимание. Стоимость машинки не входит в стоимость билета на этом фестивале. На площадке будет некоторое количество машинок для игры. Новые машинки также можно будет приобрести отдельно по 200 рублей.
Бесконечная игрушечная железная дорога. Целый мир извилистых путей, станций, мостов и тоннелей, сотни маленький поездов и вагончиков. Каждую минуту в «Паровозии» вырастают новые пункты назначения и маршруты, отправляются и прибывают составы. Каждый юный гость перестраивает «Паровозию» по своему желанию. Маленькие машинисты ведут свои поезда от станции к станции.
Интеллектуальная игротека для маленьких инженеров. Здесь собраны конструкторы на любой вкус, цвет и размер. Приходите всей семьей играть в механические, магнитные, электронные, математические, зоологические и другие конструкторы.
Тактильная игротека для маленьких посетителей. Вас ждут более десяти видов необычных «живых» песков, неньютоновские жидкости, слизи, и другие необычные субстанции. Целый стол игровых наборов для лепки Play Doh никого не оставит равнодушным.
Тактильный квест. Что таится в разноцветных подушках? Узнай на ощупь и отгадай загаданные слова!
Веселые конкурсы и игры каждые два часа. Приходите к нам за отличным настроением и зарядом бодрости.
Мы стремимся создать максимально комфортные условия посещения игротеки и просим родителей поддержать нас в этом. Пожалуйста, учитывайте, что большинство детей проводят у нас от 2 до 5 часов.
- Позаботьтесь об удобной одежде и обуви.
- На территории будет работать кафе, где можно будет приобрести питьевую воду и легкий перекус.
Большинство конструкторов рассчитаны на детей старше 3-х лет. Если вы пришли с малышом, он сможет поиграть с кубиками в специальной зоне. Мы стараемся располагать конструкторы с мелкими деталями подальше от нее, но ответственность за безопасность детей несут родители. Не допускайте контакта малышей с гайками из металлического конструктора и стеклянными шариками для шарогона, которые представляют особую опасность.
Входные билеты приобретаются для детей от 2 до 14 лет включительно. Одного ребенка может бесплатно сопровождать один взрослый. Если взрослых будет больше — необходимо приобрести дополнительный «взрослый» билет.
- 700 рублей детский билет (самостоятельно ребенок может находится на игротеке с 10 лет)
- 500 рублей — льготный детский билет (дети инвалиды и многодетные семьи)
- 200 рублей — дополнительный взрослый