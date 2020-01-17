Премьера спектакля «Кавказский меловой круг» по пьесе Бертольта Брехта состоится 28 января в Культурном центре «Зеленоград». Начало в 19:00. Вход свободный.



В основе пьесы — притча царя Соломона, повествующая о споре двух матерей. Когда мир превращается в войну, простая служанка спасает жизнь чужого ребенка и отправляется с ним в долгий путь вопреки законам здравого смысла, наперекор опасности и мнению окружающих.

Режиссер спектакля — Татьяна Силина.

Отдельная благодарность генеральному директору «Suhrkamp Verlag», доктору Джонатану Ландгребе.

Театр-студия «Контакт» основана в 1981 году. В репертуаре студии представлены известные пьесы: «Ночной переполох», «Ложь на длинных ногах», «Жестокие игры», «Ящерица», «Супница». Актеры занимаются гастрольной деятельностью, принимают участие в различных концертах, развлекательных программах, новогодних представлениях и других мероприятиях на площадках Зеленограда. Театр-студия «Контакт» является лауреатом и дипломантом многих конкурсов и фестивалей. В 2019 году студии присвоено почетное звание «Ведущий творческий коллектив города Москвы».