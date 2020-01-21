В субботу 25 января в Культурном центре «Зеленоград» пройдут сразу несколько интересных бесплатных мероприятий для детей и взрослых.
Праздников в году очень много и они все разные. Очень часто на праздник люди дарят друг другу подарки и, конечно, их очень приятно в праздник получать. Особенно приятно подарки делать своими руками. А подарок должен быть интересным, полезным и оригинальным. Таким подарком можно удивить и порадовать не только в праздник, но и продлить эту радость на весь год вперёд.Всех гостей — детей и взрослых — ждём на новую встречу по теме «Необычные подарочки». Мы вам расскажем и покажем варианты интересных подарков, а затем вы сами сделаете их из бумаги.
Обо всех секретах вам поведает Светлана Владимировна Максимкина - ведущий методист, руководитель студии «Бумажные шуршалки» и школы рукоделия «Ажур», обладатель гранта Москвы в сфере образования.
В рамках гастрономического проекта «Еда в Центре» горожане узнают про тренды в еде, знакомятся с рестораторами, изучают кухни народов мира и просто общаются.
Гость — Ирина Кабанова, которая занимается выпечкой и росписью имбирных пряников. На этой встрече вы узнаете историю возникновения пряника на Руси, рецепт идеальной глазури для украшения и, конечно же, все желающие смогут не только оценить пряники на вкус, но и попробовать себя в качестве мастера по их росписи. Приходите! Будет интересно. И вкусно!
Ирина @i_imbirka рассказывает о себе так:
«Выпечка и роспись имбирных пряников — это моё хобби и оно мне настолько нравится, что я нахожу время после работы и осваиваю что-то новое в этой области.
Моему пряничному увлечению чуть более двух лет. Благодаря ему я открыла в себе художественные таланты — с удовольствием рисую глазурью самые разные картинки, создаю ароматные домики или шкатулки.
Пряники из медово-имбирного теста очень вкусные, они долго хранятся за счёт природных консервантов, а благодаря ручной росписи каждый экземпляр становится уникальным. Получается сувенир, на который приятно посмотреть, и одновременно угощение, которое приятно съесть.
Я делаю то, что люблю и умею!".
В ходе лекции мы внимательно рассмотрим документы и опубликованные факты, предоставленные NASA (Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США) о своей космической программе. А также проведем сравнительный анализ Советской и Американской космических программ.
Для всех любителей песен, звучащих на радиостанциях НАШЕ радио и радио MAXIMUM.
Для всех любителей РОКа.
Для всех, кто любит ИГРАТЬ на гитаре.
Для всех, кто любит ПЕТЬ и подпевать под гитару.
Молодежный рок-вечер для любителей песен, звучащих на радиостанциях НАШЕ радио и радио MAXIMUM.
У каждого есть возможность прийти с электрогитарой или обычной гитарой, а может, даже целой музыкальной группой — и исполнить на центральной площадке города свои любимые (НАШИ) песни в кругу единомышленников и друзей!
В рамках вечера для гостей также пройдет увлекательная викторина по тематике русского рока!
Участие бесплатное. Вход свободный.
Для исполнителей необходима предварительная регистрация!