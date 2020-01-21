В рамках гастрономического проекта «Еда в Центре» горожане узнают про тренды в еде, знакомятся с рестораторами, изучают кухни народов мира и просто общаются.

Гость — Ирина Кабанова, которая занимается выпечкой и росписью имбирных пряников. На этой встрече вы узнаете историю возникновения пряника на Руси, рецепт идеальной глазури для украшения и, конечно же, все желающие смогут не только оценить пряники на вкус, но и попробовать себя в качестве мастера по их росписи. Приходите! Будет интересно. И вкусно!

Ирина @i_imbirka рассказывает о себе так:

«Выпечка и роспись имбирных пряников — это моё хобби и оно мне настолько нравится, что я нахожу время после работы и осваиваю что-то новое в этой области.

Моему пряничному увлечению чуть более двух лет. Благодаря ему я открыла в себе художественные таланты — с удовольствием рисую глазурью самые разные картинки, создаю ароматные домики или шкатулки.

Пряники из медово-имбирного теста очень вкусные, они долго хранятся за счёт природных консервантов, а благодаря ручной росписи каждый экземпляр становится уникальным. Получается сувенир, на который приятно посмотреть, и одновременно угощение, которое приятно съесть.

Я делаю то, что люблю и умею!".