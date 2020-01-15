Детей и взрослых, пришедших на новогоднее представление, ждут увлекательные приключения в удивительном, полном неожиданных открытий и чудес сказочном королевстве. Об этом позаботилась режиссер представления — Алевтина Барабанова, а также коллективы Культурного центра. В числе тех, кто готовит детям настоящую сказку — артисты и танцоры театра танца «Сапфир», ансамбля эстрадного танца «Галас», творческой мастерской «Качели», студии хореографии «Юнион», музыкальной студии «МилАко», театра танца «Крылья», танцевального ансамбля «Вдохновение» и музыкального коллектива «Семицветик».

Зрители с самых первых минут попадут в круговорот захватывающих событий. Вместе с главными героями спектакля — братом и сестрой — отправятся в зимнее путешествие по загадочному лесу на поиски пряничного домика. Отважные герои пройдут через ледяное озеро, встретятся с летучими мышами и волками, Леденцовой королевой и Дедушкой Морозом. Заветная мечта детей победит страх, а вера в чудеса спасет юных жителей сказочного королевства.