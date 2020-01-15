В воскресенье 19 января в Культурном центре «Зеленоград» пройдут сразу несколько бесплатных мероприятий для детей и взрослых.
Детей и взрослых, пришедших на новогоднее представление, ждут увлекательные приключения в удивительном, полном неожиданных открытий и чудес сказочном королевстве. Об этом позаботилась режиссер представления — Алевтина Барабанова, а также коллективы Культурного центра. В числе тех, кто готовит детям настоящую сказку — артисты и танцоры театра танца «Сапфир», ансамбля эстрадного танца «Галас», творческой мастерской «Качели», студии хореографии «Юнион», музыкальной студии «МилАко», театра танца «Крылья», танцевального ансамбля «Вдохновение» и музыкального коллектива «Семицветик».
Зрители с самых первых минут попадут в круговорот захватывающих событий. Вместе с главными героями спектакля — братом и сестрой — отправятся в зимнее путешествие по загадочному лесу на поиски пряничного домика. Отважные герои пройдут через ледяное озеро, встретятся с летучими мышами и волками, Леденцовой королевой и Дедушкой Морозом. Заветная мечта детей победит страх, а вера в чудеса спасет юных жителей сказочного королевства.
Этно-клуб «Дикое поле» — хранитель истинно традиционной русской культуры и обычаев, постоянный участник фестивалей военно-патриотической направленности. Коллектив имеет два состава: профессиональный, состоящий из 5 человек, включая руководителей клуба — Ивана и Валентину Деревянко, и любительский, открытый для всех желающих. Здесь участников не только обучают петь по уникальной методике, созданной Валентиной Деревянко, но и изучают истоки народного творчества родного края.
Этно-клуб начинал свою деятельность 13 лет назад с исполнения песен южных регионов. Тогда же он получил свое название «Дикое поле» — так назывались необжитые пространства за пределами обнесенных кольями степных русский поселений. Впоследствии коллектив перешел к изучению традиции Северного Подмосковья. В настоящий момент «Дикое поле» является единственным объединением, занимающимся изучением этой сложной традиции. Участники коллектива исследуют быт и народные песни, а также занимаются воссозданием старинного народного костюма этого региона.
В концерте прозвучит классика, джаз, фламенко, кантри, эстрадные обработки, авторская музыка, современные пьесы мастеров гитаристов. Солисты и дуэты не оставят равнодушными даже самых требовательных любителей этого прекрасного инструмента! Состав выступающих — от юных начинающих гитаристов до призеров гитарных конкурсов разных уровней.
В рамках встречи гостям расскажут о законном режиме имущества супругов (совместная собственность супругов, владение, пользование и распоряжение общим имуществом), порядке раздела общего имущества супругов, договорном режиме имущества супругов (брачный договор), о том, какое имущество является личным каждого из супругов. Кроме того, Евгений Шмелев разберет кейсы из своей практики и практики Верховного суда, а также ответить на вопросы участников встречи.
Спикер — Евгений Шмелев, член Адвокатской палаты города Москвы, успешные случаи из практики которого освещались журналом «За рулем» и другими специализированными изданиями.