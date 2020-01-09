Лекция «Кофе и алкоголь: научный взгляд на оздоровительные эффекты» 26 января 16:00 Библиотека театра и кино №252 Возраст 7+

Сложно найти два более спорных продукта, чем алкоголь и кофе.
Вредны они или полезны? Сколько нужно выпить, чтобы была польза, и за какой гранью начинается вред? Ответы на эти вопросы не так просты, как кажется. Наука разобралась с этим только в нашем XXI веке, когда появились современные методы исследований, такие как МРТ и ПЭТ. Как выстроить свои отношения с кофе и алкоголем так, чтобы не было мучительно больно по утрам — 26 января расскажет врач-токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов. Для читателей «Зеленоград.ру» — специальная цена билетов.

Алексей Водовозов — российский научный журналист и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В прошлом — военный врач, подполковник медицинской службы запаса.
Ведёт просветительский блог «Смотровая Военврача», отмеченный различными наградами.
В 2019 году назван одним из самых известных в России популяризаторов медицины.

На лекции

  • Что такое дринки и юниты
  • Ошибка трезвенника
  • Связь между потреблением малых доз алкоголя и смертностью
  • Из чего состоит запах кофе
  • Биохимия кофе
  • Мифы о кофе и чему верить
  • Существует ли зависимость от кофе?
  • Симптомы передозировки кофе

В конце лекции можно будет получить ответы на все вопросы и за самый лучший вопрос разыграем книги Алексей с автографом.

Место проведения и билеты

Лекция пройдет в Центральной библиотеке №252 (корпус 1452). Начало в в 16:00. Цена билета: 900 рублей на сайте, 1000 рублей при входе. По промокоду Zelenograd стоимость билета — 800 рублей.

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