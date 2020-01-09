Сложно найти два более спорных продукта, чем алкоголь и кофе.

Вредны они или полезны? Сколько нужно выпить, чтобы была польза, и за какой гранью начинается вред? Ответы на эти вопросы не так просты, как кажется. Наука разобралась с этим только в нашем XXI веке, когда появились современные методы исследований, такие как МРТ и ПЭТ. Как выстроить свои отношения с кофе и алкоголем так, чтобы не было мучительно больно по утрам — 26 января расскажет врач-токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов. Для читателей «Зеленоград.ру» — специальная цена билетов.