Партнер проекта — @want.this.cake рассказывает о себе так: «Доброго дня, меня зовут Анна Хмельницкая, я — кондитер и создатель @want.this.cake. Для меня выпечка тортов — не просто ремесло, а настоящее искусство. Мне нравится общаться с клиентами, находить новые решения и идеи, следить за мировыми тенденциями в области изготовления десертов, экспериментировать с начинками, повышать свой уровень мастерства. Уже более четырех лет я забочусь о сладкой стороне праздников и мероприятий, улыбки клиентов при виде тортов — самое ценное для меня, это вдохновляет! Приходите знакомиться и пробовать мои пряники на встречу в нашем Культурном центре!»