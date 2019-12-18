Украшение новогодних пряников 22 декабря 13:30 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+

22 декабря гостем Семейного гастрономического проекта «Еда в центре» в Культурном центре «Зеленоград» станет Анна, которая делает вкусные и красивые торты, капкейки и другие десерты. На этой встрече вы узнаете рецепт и технологию приготовления новогодних пряников и примете участие в небольшом мастер-классе по росписи. Все желающие смогут попробовать нанести глазурь на готовый пряник, а после забрать его домой или сразу же продегустировать. Вход свободный. Начало в 13:30

Партнер проекта — @want.this.cake рассказывает о себе так: «Доброго дня, меня зовут Анна Хмельницкая, я — кондитер и создатель @want.this.cake. Для меня выпечка тортов — не просто ремесло, а настоящее искусство. Мне нравится общаться с клиентами, находить новые решения и идеи, следить за мировыми тенденциями в области изготовления десертов, экспериментировать с начинками, повышать свой уровень мастерства. Уже более четырех лет я забочусь о сладкой стороне праздников и мероприятий, улыбки клиентов при виде тортов — самое ценное для меня, это вдохновляет! Приходите знакомиться и пробовать мои пряники на встречу в нашем Культурном центре!»

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