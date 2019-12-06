Добровольцы двух волонтерских групп: Волонтерской помощи «Чайка» и Волонтерского клуба «Рука к руке» проведут 14 декабря благотворительный чайный фестиваль. Гостей ждет уютное пространство, оформленное в «русском» стиле — с самоварами, гирляндами из баранок и шишек, ярмаркой подарков ручной работы и выпечкой. Будут работать мастерские по созданию елочных игрушек из фетра, новогодних наклеек-стикеров, подсвечников из банок, чашек из бумаги.

Гости смогут попробовать разные сорта чая и принять участие в чайной церемонии народов мира. Самых маленьких гостей ждет игровая программа с веселыми хороводами. Теплоту празднику прибавит концерт авторской песни с Марией Фроловской (арфа), Артемом Беловым (гитара и губная гармошка), Александром Гречиным (гитара) и группой «День радости» (гитара, духовые, перкуссия, барабаны и флейта). Желающие смогут заплести косы, а также научиться плести браслеты-фенечки. Собранные пожертвования будут направлены на помощь подопечным группы Волонтерская помощь «Чайка», которая оказывает адресную помощь нуждающимся людям города-одиноким старикам, малообеспеченным семьям и людям с инвалидностью.