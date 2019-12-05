Психолог Московской службы психологической помощи населению Валентина Соколова проведет встречу, на которой мы поговорим о видах буллинга (физический, эмоциональный, экономический, кибербуллинг), разберем его причины и постараемся найти возможные выходы из типовых ситуаций, связанных с травлей в школе и в сети.

Буллинг в современном обществе — тема, увы, актуальная и даже острая.

За последнее время проведено множество исследований на тему буллинга. Результаты показали, что старейшая проблема никуда не делась — по всему миру с травлей в школах сталкивается 35% учеников. В России эта цифра составила 27,5%. Чаще всего жертвами травли становятся дети, чьи родители чрезмерно их контролируют дома и не оказывают эмоциональной поддержки. Кроме того, теперь хулиганы портят жизнь учителям и активно троллят незнакомцев в интернете.

Поговорим об этом со специалистами-психологами!

Вход бесплатный по предварительной регистрации по тел. +7(499)762-42-10