Представители движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, Леонид Развозжаев и Максим Шевченко проведут в Зеленограде встречу о России будущего. Вместе с представителями местных отделений партий КПРФ и РОТ Фронт они обсудят тактику и стратегию левого движения. На встречу также приглашены бывший глава Андреевки и экс-кандидат в депутаты Мосгордумы от Зеленограда Иван Ульянченко, координатор регионального РОТ Фронта и кандидат в Совет депутатов Крюково и Солнечногорского районов (в 2014 и 2017 годах) Александр Редин, гражданский активист Владимир Головачев и другие представители политических партий.

Сергей Удальцов — координатор «Левого фронта», координатор Совета инициативных групп Москвы и общественного «Московского совета», один из лидеров протестного движения в России 2011-13 годов. Программа «Левого фронта» предполагала достижение социализма: переход от добровольного тайного голосования к обязательному открытому, сокращение полномочий президента с последующим упразднением должности, национализацию природных ресурсов, ликвидацию частной собственности на землю. В 2013 году, будучи под домашним арестом, Удальцов объявил о планах участия в запланированных на сентябрь выборах мэра Москвы, но в итоге «Левый фронт» выступил в поддержку кандидата от КПРФ — Ивана Мельникова. На президентских выборах 2018 года поддержал Павла Грудинина.

Леонид Развозжаев — помощник депутата Госдумы Ильи Пономарёва, член совета «Левого фронта». В 2012 году ему предъявили обвинения в подготовке массовых беспорядков из-за фильма НТВ «Анатомия протеста — 2», где он и другие политики якобы обсуждали варианты действий оппозиции и финансирования протестного движения в России. В 2014 году, как и Удальцов, получил за это 4,5 года колонии.

Максим Шевченко — политик, журналист, телеведущий и общественный деятель, член правления «Левого фронта». В начале 2018 года Шевченко был доверенным лицом Павла Грудинина, поддерживал его на президентских выборах. В июне 2018 года стал одним из руководителей избирательного штаба кандидата от КПРФ Вадима Кумина на выборах мэра Москвы.

Дискуссия «Россия будущего: левый поворот или деградация страны?» состоится 7 декабря в 16:00 в конференц-зале гостиницы «Рекорд» (корп. 1634, с. 3).