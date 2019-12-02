Сбор готовых подарков для фонда «Старость в радость»:

Фонд работает с одинокими пенсионерами и пожилыми инвалидами и рассказывает о себе так: «Наша главная задача — улучшение жизни пожилых людей в домах престарелых и уменьшение того эмоционального вакуума, в котором оказываются старики после попадания в интернат».

Чтобы поздравить бабушек и дедушек, живущих в глубинке, даже не обязательно ехать к ним — достаточно купить подарок или перечислить средства, а волонтеры фонда «Старость в радость» доставят ваши подарки по назначению. Каждый год волонтеры видят, какой детской радостью озаряются лица пожилых людей, когда они исследуют содержимое праздничных пакетов, сразу начинают зачитывать друг другу открытки, примерять футболки и тапочки… Чтобы зависть не омрачала праздник, все подарки мы делаем однотипными и равноценными, но это не значит, что они не становятся сюрпризом.

В прошлом году только в Москве для подопечных фонда собрали 35 тысяч подарков, которые разъехались в Тульскую, Тверскую, Рязанскую, Псковскую, Нижегородскую, Брянскую и другие обрасти. Акция проходила в нескольких городах: волонтеры собрали подарки и развезли их по окрестным интернатам из Ростова-на-Дону, Самары, Архангельска, Воронежа, Иванова и других городов.