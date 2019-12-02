Акция «Добрый Новый год». Сбор подарков для фонда «Старость в радость» 2 - 25 декабря Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+

В течение всего декабря (со 2 по 25 число) в Культурном центре «Зеленоград» будет проходить сбор подарков для фонда «Старость в радость». Готовые подарки можно приносить ежедневно с 11:00 до 20:00 в Культурный Центр и передавать администраторам центра!

Акция фонда помогает не только уделить внимание его подопечным в канун самого волшебного праздника, но и позволяет всем желающим принять участие в маленьком добром чуде, которое каждому по силам.

Сбор готовых подарков для фонда «Старость в радость»:

Фонд работает с одинокими пенсионерами и пожилыми инвалидами и рассказывает о себе так: «Наша главная задача — улучшение жизни пожилых людей в домах престарелых и уменьшение того эмоционального вакуума, в котором оказываются старики после попадания в интернат».

Чтобы поздравить бабушек и дедушек, живущих в глубинке, даже не обязательно ехать к ним — достаточно купить подарок или перечислить средства, а волонтеры фонда «Старость в радость» доставят ваши подарки по назначению. Каждый год волонтеры видят, какой детской радостью озаряются лица пожилых людей, когда они исследуют содержимое праздничных пакетов, сразу начинают зачитывать друг другу открытки, примерять футболки и тапочки… Чтобы зависть не омрачала праздник, все подарки мы делаем однотипными и равноценными, но это не значит, что они не становятся сюрпризом.

В прошлом году только в Москве для подопечных фонда собрали 35 тысяч подарков, которые разъехались в Тульскую, Тверскую, Рязанскую, Псковскую, Нижегородскую, Брянскую и другие обрасти. Акция проходила в нескольких городах: волонтеры собрали подарки и развезли их по окрестным интернатам из Ростова-на-Дону, Самары, Архангельска, Воронежа, Иванова и других городов.

Чтобы приготовить подарок, в праздничный пакет можно положить:

• Подписанную открытку с добрыми пожеланиями (пожилые люди всегда первым делом интересуются, кто это о них вспомнил и поздравил);
• Красивый настенный или настольный календарь (формата не больше А3) на 2020 год;
• Теплые носочки;
• Футболку для дедушки (от XL) или ночную сорочку для бабушки (от 50 размера);
• Маленькую мягкую игрушку;
• Мягкие теплые тапочки с задником от 38 размера для бабушек или тапочки от 41 размера для дедушек;
• Свежие мягкие (без орехов) сладости: зефир, пастилу, мармелад, мягкие конфеты. Не нужно класть фрукты или хрупкие сладости (вафли, печенье, шоколадных дедов морозов).

Кроме того, можно привезти отдельно от подарков:

• новогодние украшения из небьющихся материалов;
• диабетические сладости;
• журналы со сканвордами;
• электробритвы и крем для бритья.

Всегда актуальны для бабушек и дедушек:

• крем для рук;
• полуторное постельное белье,
• радиоприемники,
• механические тонометры,
• товары для творчества (раскраски, цветная бумага, пряжа),
• а для лежачих — подгузники для взрослых любой фирмы размера 3 (L) и 4 (XL) и впитывающие пеленки 60х90.

Это позволяет сделать праздник не только веселым, но и комфортным.

Также мы хотели бы подарить праздник тем, кто ежедневно ухаживает за нашими бабушками и дедушками, и будем благодарны, если вы принесёте для них:
• Календари и открытки
• Чай, кофе, конфеты в небольших коробках
• Шампуни, гели для душа, кремы для рук, полотенца

Получая из рук Деда Мороза подарок, бабушка или дедушка хоть на минуту перестает быть одиноким человеком, и переданные вами календари и открытки бережно хранятся у жильцов интернатов, а воспоминание о празднике согревает их всякий раз, когда они берут в руки игрушку или футболку.

Приглашаем вас присоединиться к акции «Добрый Новый год» в удобном и близком вам варианте! Спасибо — и с Наступающим Праздником!

#ДобрыйНовыйГод #новогоднеедобро

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