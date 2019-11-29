Центр компетенций НТИ «Сенсорика» приглашает зеленоградцев на бесплатный курс повышения квалификации 3 декабря 10:00 Национальный исследовательский университет "МИЭТ" (Московский институт электронной техники) Возраст 18+

3 декабря с 10:00 в Национальном исследовательском университете МИЭТ (Зеленоград, Площадь Шокина, дом 1) состоится заключительный этап Образовательного Интенсива Центра компетенций НТИ «Сенсорика». Возможно участие в онлайн формате. Приглашаются студенты бакалавриата, магистратуры, преподаватели, специалисты предприятий, желающие повысить квалификацию и все, кто хочет погрузиться в тематику «Сенсорики», проблематику развития сквозной технологии сенсорики и повысить свои цифровые навыки и компетенции. Не забудьте взять с собой на мероприятие ноутбуки, планшеты, смартфоны и хорошее рабочее настроение!

Здесь можно зарегистрироваться на Образовательный Интенсив. Участие бесплатное. После регистрации вы получите доступ к научно-образовательным ресурсам, необходимым для заключительного этапа Образовательного Интенсива Центра компетенций НТИ «Сенсорика».

Образовательный Интенсив Центра компетенций НТИ «Сенсорика» на базе НИУ МИЭТ — это территория смыслов и возможностей для развития и обновления цифровых навыков, компетенций различного уровня, объема и категорий для постоянного самообразования, самообучения, саморазвития, которые востребованы рынками труда по сквозной технологии сенсорики. Цифровая экономика требует самостоятельных, творческих профессионально активных специалистов с постоянно развивающимися и обновляемыми компетенциями по сквозным технологиям сенсорики.

Цифровая трансформация — это не просто трансформация знаний, навыков и компетенций. Это трансформация сознания, социокультурного контекста, управления, рынка труда и, в целом, — места человека во взаимодействии с другими людьми, группами, устройствами, искусственным интеллектом, а также развитие искусственного интеллекта для развития человека, его потенциала, осознания себя в цифровой среде.

Цель Образовательного Интенсива — задать вектор личностного и профессионального развития каждого участника, побуждая к новым знаниям, навыкам, компетенциям.

Во время Образовательного Интенсива вы получите:

  • заряд к формированию понимания роли сквозной технологии сенсорики в развивающейся цифровой экономике;
  • цифровые навыки (начальные, продвинутые, высшего уровня);
  • новые связи, знакомства, партнеров по бизнесу/стартапам;
  • общение с единомышленниками, коллегами, оппонентами;
  • сертификат участника;
  • удостоверения о повышении квалификации для прошедших программы Образовательного Интенсива.

Ключевые мероприятия заключительного этапа Образовательного Интенсива (3 декабря)

  • Выступление экспертов:

Адриан Бакли (Mentor Siemens Business), Беспалов В.Е. (Siemens), Шпак В.В. (Министерство промышленности и торговли РФ).

  • Мероприятия заключительного этапа образовательных интенсивов:

  1. Мини-конференции «Сенсоры для систем медицинской диагностики».
  2. Практическое занятие «Разработка устройств цифровых сенсорных систем в «Altium Designer».
  3. Мастер-класс с применением уникального оборудования «Применение СВЧ-оборудования для анализа работы цифровых сенсорных систем».
  4. Круглый стол с применением демонстрационных материалов «Обзор по датчикам/сенсорам и цифровым сенсорным системам».
  5. Хакатон «Системы сбора, обработки, передачи, хранения и визуализации информации с разнородных датчиков, сенсоров и сенсорных систем (NetSensoRem)».
  6. Практическое занятие с экспертом «Проектирование тепловых микроэлектромеханических систем для сенсорных устройств».

  • Вручение удостоверений о повышении квалификации и сертификатов участников.

Участников заключительного этапа Образовательного Интенсива ждут:

  • интересные дебаты,
  • возможность высказать свое мнение и сформировать свою позицию при обсуждении актуальных вопросов,
  • «летучие» дискуссии по реальным проектам Центра компетенций НТИ «Сенсорика»,
  • профессиональное общение с ведущими специалистами,
  • возможности попробовать свои силы в области сквозных технологий сенсорики и поверить в себя.

Не забудьте взять с собой на мероприятие ноутбуки, планшеты, смартфоны и хорошее рабочее настроение!

Контактная информация:

e-mail: cdep@miee.ru

Наталья Листова, начальник Центра развития основных и дополнительных образовательных программ (РОДОП)

Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
За повреждение деревьев на Яблоневой аллее кто-то заплатил 50 тысяч. Кто именно — неизвестно Новости
На исторической остановке «Дом быта» начали возвращать остекление Новости
Лекция «Темная сторона вселенной». Промокод для читателей Zelenograd.ru Афиша
Зеленоградский суд эвакуировали из-за угрозы минирования Новости
Досуговые клубы просят дать им бесплатные помещения в школах для занятий спортом зимой Новости
Куда жители Зеленограда могут сдать старые шины Ответы
Путин отменил пособие по уходу за ребенком в размере 50 рублей Новости
Спасатели предупреждают об опасности выхода на лёд. Зеленоградцы массово катаются там на коньках Новости
Пациенты с диабетом с января будут получать денежную компенсацию за отсутствующие льготные лекарства Новости
Торговый центр «1000 мелочей» на Центральном проспекте откроется 1 декабря Новости
Запретить повышать цены перед распродажами. Новый законопроект внесён в Госдуму Новости
Городской участок в Зеленограде впервые выставят на торги под строительство частного дома Новости
Число желающей уехать из России молодежи достигло максимума за 10 лет. Какие основные причины для отъезда? Истории
Покупатель однокомнатной квартиры обнаружил в ней почти 600 жильцов. Выселять их пришлось через суд Жизнь
«Самый простой благотворительный проект». Продюсер Георгий Рюмин о создании проекта «Две минуты добра» Истории
«Депортировать Ждуна с рынка!» Как на это требование ответил рынок и сам Ждун Жизнь
© 1997–2019 Зеленоград.ру