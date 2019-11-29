Здесь можно зарегистрироваться на Образовательный Интенсив. Участие бесплатное. После регистрации вы получите доступ к научно-образовательным ресурсам, необходимым для заключительного этапа Образовательного Интенсива Центра компетенций НТИ «Сенсорика».

Образовательный Интенсив Центра компетенций НТИ «Сенсорика» на базе НИУ МИЭТ — это территория смыслов и возможностей для развития и обновления цифровых навыков, компетенций различного уровня, объема и категорий для постоянного самообразования, самообучения, саморазвития, которые востребованы рынками труда по сквозной технологии сенсорики. Цифровая экономика требует самостоятельных, творческих профессионально активных специалистов с постоянно развивающимися и обновляемыми компетенциями по сквозным технологиям сенсорики.

Цифровая трансформация — это не просто трансформация знаний, навыков и компетенций. Это трансформация сознания, социокультурного контекста, управления, рынка труда и, в целом, — места человека во взаимодействии с другими людьми, группами, устройствами, искусственным интеллектом, а также развитие искусственного интеллекта для развития человека, его потенциала, осознания себя в цифровой среде.

Цель Образовательного Интенсива — задать вектор личностного и профессионального развития каждого участника, побуждая к новым знаниям, навыкам, компетенциям.