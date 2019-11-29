3 декабря с 10:00 в Национальном исследовательском университете МИЭТ (Зеленоград, Площадь Шокина, дом 1) состоится заключительный этап Образовательного Интенсива Центра компетенций НТИ «Сенсорика». Возможно участие в онлайн формате. Приглашаются студенты бакалавриата, магистратуры, преподаватели, специалисты предприятий, желающие повысить квалификацию и все, кто хочет погрузиться в тематику «Сенсорики», проблематику развития сквозной технологии сенсорики и повысить свои цифровые навыки и компетенции. Не забудьте взять с собой на мероприятие ноутбуки, планшеты, смартфоны и хорошее рабочее настроение!
Здесь можно зарегистрироваться на Образовательный Интенсив. Участие бесплатное. После регистрации вы получите доступ к научно-образовательным ресурсам, необходимым для заключительного этапа Образовательного Интенсива Центра компетенций НТИ «Сенсорика».
Образовательный Интенсив Центра компетенций НТИ «Сенсорика» на базе НИУ МИЭТ — это территория смыслов и возможностей для развития и обновления цифровых навыков, компетенций различного уровня, объема и категорий для постоянного самообразования, самообучения, саморазвития, которые востребованы рынками труда по сквозной технологии сенсорики. Цифровая экономика требует самостоятельных, творческих профессионально активных специалистов с постоянно развивающимися и обновляемыми компетенциями по сквозным технологиям сенсорики.
Цифровая трансформация — это не просто трансформация знаний, навыков и компетенций. Это трансформация сознания, социокультурного контекста, управления, рынка труда и, в целом, — места человека во взаимодействии с другими людьми, группами, устройствами, искусственным интеллектом, а также развитие искусственного интеллекта для развития человека, его потенциала, осознания себя в цифровой среде.
Цель Образовательного Интенсива — задать вектор личностного и профессионального развития каждого участника, побуждая к новым знаниям, навыкам, компетенциям.
- заряд к формированию понимания роли сквозной технологии сенсорики в развивающейся цифровой экономике;
- цифровые навыки (начальные, продвинутые, высшего уровня);
- новые связи, знакомства, партнеров по бизнесу/стартапам;
- общение с единомышленниками, коллегами, оппонентами;
- сертификат участника;
- удостоверения о повышении квалификации для прошедших программы Образовательного Интенсива.
- Выступление экспертов:
Адриан Бакли (Mentor Siemens Business), Беспалов В.Е. (Siemens), Шпак В.В. (Министерство промышленности и торговли РФ).
- Мероприятия заключительного этапа образовательных интенсивов:
- Мини-конференции «Сенсоры для систем медицинской диагностики».
- Практическое занятие «Разработка устройств цифровых сенсорных систем в «Altium Designer».
- Мастер-класс с применением уникального оборудования «Применение СВЧ-оборудования для анализа работы цифровых сенсорных систем».
- Круглый стол с применением демонстрационных материалов «Обзор по датчикам/сенсорам и цифровым сенсорным системам».
- Хакатон «Системы сбора, обработки, передачи, хранения и визуализации информации с разнородных датчиков, сенсоров и сенсорных систем (NetSensoRem)».
- Практическое занятие с экспертом «Проектирование тепловых микроэлектромеханических систем для сенсорных устройств».
- Вручение удостоверений о повышении квалификации и сертификатов участников.
- интересные дебаты,
- возможность высказать свое мнение и сформировать свою позицию при обсуждении актуальных вопросов,
- «летучие» дискуссии по реальным проектам Центра компетенций НТИ «Сенсорика»,
- профессиональное общение с ведущими специалистами,
- возможности попробовать свои силы в области сквозных технологий сенсорики и поверить в себя.
Не забудьте взять с собой на мероприятие ноутбуки, планшеты, смартфоны и хорошее рабочее настроение!
Контактная информация:
e-mail: cdep@miee.ru
Наталья Листова, начальник Центра развития основных и дополнительных образовательных программ (РОДОП)