Камерный моно-спектакль «История в шкафу» по мотивам книги «Бумажные куклы» — это чудесный рассказ о детстве, созданный для детей и взрослых. Вместе с главной героиней спектакля мы вернемся в ее детство, где прямо на наших глазах появятся и то самое окно, и батарея, и родная кошка, и пианино, и любимые игрушки. Здесь будет много-много прекрасных воспоминаний о детских играх, главными героями которых были простые и милые бумажные куклы, созданных девочкой вместе с мамой. На спектакле дети узнают о том, что не только мамы и папы, но даже бабушки и дедушки тоже когда-то были маленькими, а взрослые вновь почувствуют себя детьми.

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