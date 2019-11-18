Библиотека театра и кино №252 (корпус 1462) приглашает 23 ноября в 13:00 на камерный моно-спектакль «История в шкафу» по мотивам книги «Бумажные куклы». На спектакле дети узнают о том, что не только мамы и папы, но даже бабушки и дедушки тоже когда-то были маленькими, а взрослые вновь почувствуют себя детьми. На спектакле свободная рассадка. Продолжительность спектакля 45 минут. Стоимость билетов: детский — 800 рублей, взрослый — 500 рублей, льготный детский билет — 650 руб.
Ура! В гости снова приезжает театр из Санкт-Петербурга «На НиТоЧках»! «История в шкафу» — продолжение творческих поисков Насти Бутиневой, уже не один год радующих наших зрителей своей игрой в спектакле «Лёгкий слон». Новый спектакль продолжает славную традицию очень эмоционального, лёгкого погружения в мир детства, где и ребёнок, и взрослый найдут себе не просто уголок в шкафу, а целое небо фантазий. Надо только поверить в себя и в доброту, взмахнуть крыльями и полететь!
Камерный моно-спектакль «История в шкафу» по мотивам книги «Бумажные куклы» — это чудесный рассказ о детстве, созданный для детей и взрослых. Вместе с главной героиней спектакля мы вернемся в ее детство, где прямо на наших глазах появятся и то самое окно, и батарея, и родная кошка, и пианино, и любимые игрушки. Здесь будет много-много прекрасных воспоминаний о детских играх, главными героями которых были простые и милые бумажные куклы, созданных девочкой вместе с мамой. На спектакле дети узнают о том, что не только мамы и папы, но даже бабушки и дедушки тоже когда-то были маленькими, а взрослые вновь почувствуют себя детьми.
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