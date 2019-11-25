В ночь перед Рождеством, в сочельник, по народным поверьям противоборствуют силы добра и зла: добро призывает радоваться и прославлять рождение Христа, мириться с врагами, а зло собирается на шабаш ведьм. Образы и персонажи славянской мифологии красочно раскрываются в произведениях А.К. Лядова и М.П. Мусоргского, где добро всегда торжествует над злом. Сюжет повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» лёг в основу либретто опер П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова, самые яркие фрагменты которых будут представлены слушателю.

В канун Нового года главным и самым узнаваемым произведением во всём мире называют музыку балета-феерии П.И. Чайковского «Щелкунчик». Чего только стоят завораживающий «Танец феи Драже», нежнейший «Вальс цветов», череда колоритных танцев «Шоколад» (испанский танец), «Кофе» (арабский танец), «Чай» (китайский танец), да и кто из детей не мечтал оказаться на месте Мари и Щелкунчика в этом сказочном месте, наполненном всяческими вкусностями и чудесами?!

Шоу в исполнении Драматического театра песочного искусства «Пески времени» оживит волшебные образы и подарит незабываемые впечатления.