«Ночь перед рождеством» — музыкальная программа для всей семьи 22 декабря 12:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+

Московский Государственный симфонический оркестр для детей и юношества и Драматический театр песочного искусства «Пески времени» приглашают 22 декабря на программу для всей семьи «Ночь перед рождеством». В программе прозвучат произведения: П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, А.К. Лядова и др. Место проведения Культурный центр «Зеленоград». Начало в 12:00. Стоимость билетов от 300 до 700 рублей. Купить билеты можно здесь.

В ночь перед Рождеством, в сочельник, по народным поверьям противоборствуют силы добра и зла: добро призывает радоваться и прославлять рождение Христа, мириться с врагами, а зло собирается на шабаш ведьм. Образы и персонажи славянской мифологии красочно раскрываются в произведениях А.К. Лядова и М.П. Мусоргского, где добро всегда торжествует над злом. Сюжет повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» лёг в основу либретто опер П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова, самые яркие фрагменты которых будут представлены слушателю.

В канун Нового года главным и самым узнаваемым произведением во всём мире называют музыку балета-феерии П.И. Чайковского «Щелкунчик». Чего только стоят завораживающий «Танец феи Драже», нежнейший «Вальс цветов», череда колоритных танцев «Шоколад» (испанский танец), «Кофе» (арабский танец), «Чай» (китайский танец), да и кто из детей не мечтал оказаться на месте Мари и Щелкунчика в этом сказочном месте, наполненном всяческими вкусностями и чудесами?!

Шоу в исполнении Драматического театра песочного искусства «Пески времени» оживит волшебные образы и подарит незабываемые впечатления.

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