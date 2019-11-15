Роботизированные технологии: мировые тренды и особенности развития в России. Лекция Михаила Зотова 26 ноября 18:30 ГБУ "Малый бизнес Москвы" подразделение ЗелАО

В большинстве отраслей промышленности уже активно используется робототехника. Это объяснимо, поскольку роботизация сокращает расходы, увеличивает объем производства, обеспечивает стабильно высокое качество выпускаемои? продукции. В ряду лидирующих в этой сфере организации? — компания «ДС-Роботикс», директор которой Михаил Зотов проведет в Зеленограде лекцию «Роботизированные технологии: мировые тренды и особенности развития в России».

Лекция будет интересна для руководителей и спеицалистов предприятий, которые планируют развиваться в этом направлении, а также для всех желающих быть в курсе инноваций. Организатор мероприятия — зеленоградская компания ALLSUN Integration.

Программа лекции

  1. Общий обзор роботизированных технологий
  2. Мировой опыт и тренды в роботизации промышленности
  3. Фабрики будущего
  4. Кофе-брейк, общение с коллегами и спикером
  5. Особенности промышленной роботизации в России
  6. Практические кейсы
  7. Вопросы, обсуждение

Время и место проведения

26 ноября в 18:30 в конференц-зале по адресу улица Юности, дом 8. Вход свободный. Продолжительность 2,5 часа.

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