В большинстве отраслей промышленности уже активно используется робототехника. Это объяснимо, поскольку роботизация сокращает расходы, увеличивает объем производства, обеспечивает стабильно высокое качество выпускаемои? продукции. В ряду лидирующих в этой сфере организации? — компания «ДС-Роботикс», директор которой Михаил Зотов проведет в Зеленограде лекцию «Роботизированные технологии: мировые тренды и особенности развития в России».
Лекция будет интересна для руководителей и спеицалистов предприятий, которые планируют развиваться в этом направлении, а также для всех желающих быть в курсе инноваций. Организатор мероприятия — зеленоградская компания ALLSUN Integration.
- Общий обзор роботизированных технологий
- Мировой опыт и тренды в роботизации промышленности
- Фабрики будущего
- Кофе-брейк, общение с коллегами и спикером
- Особенности промышленной роботизации в России
- Практические кейсы
- Вопросы, обсуждение
26 ноября в 18:30 в конференц-зале по адресу улица Юности, дом 8. Вход свободный. Продолжительность 2,5 часа.