22 ноября в 18:00 в театральном зале Культурного Центра «Зеленоград» состоится ежегодный концерт хореографической школы «Фуэте», посвященный народной артистке СССР, великой балерине Ольге Васильевне Лепешинской.

Она являлась большим другом и патронессой школы, и теперь ДХШ «Фуэте» носит её имя. На концерте выступят учащиеся и выпускники школы, приглашенные гости — учащиеся хореографических отделений детских школ искусств и творческие коллективы Москвы. Цена билета 300-400 рублей.