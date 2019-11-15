22 ноября в 18:00 в театральном зале Культурного Центра «Зеленоград» состоится ежегодный концерт хореографической школы «Фуэте», посвященный народной артистке СССР, великой балерине Ольге Васильевне Лепешинской.
Она являлась большим другом и патронессой школы, и теперь ДХШ «Фуэте» носит её имя. На концерте выступят учащиеся и выпускники школы, приглашенные гости — учащиеся хореографических отделений детских школ искусств и творческие коллективы Москвы. Цена билета 300-400 рублей.
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