24 ноября гостем Семейного гастрономического проекта «Еда в центре» в Культурном центре «Зеленоград» станет Юлия Евдокимова, которая делает потрясающе вкусные и красивые торты и пирожные.
В рамках встречи Юлия @cakes_yuli раскроет секреты и тонкости приготовления своих всегда популярных сладостей и ответит на все интересующие вопросы гостей.
В рамках мастер-класса под руководством Юлии все желающие смогут приготовить крем для капкейков под авторским названием «пальчики оближешь», наполнить этим кремом заранее приготовленные мастерицей заготовки — и в финале устроить чаепитие со своими замечательными пирожными!
Партнер проекта: @cakes_yuli
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