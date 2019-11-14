Кулинарный мастер-класс по приготовлению правильного крема для капкейков 24 ноября 13:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+

24 ноября гостем Семейного гастрономического проекта «Еда в центре» в Культурном центре «Зеленоград» станет Юлия Евдокимова, которая делает потрясающе вкусные и красивые торты и пирожные.

В рамках встречи Юлия @cakes_yuli раскроет секреты и тонкости приготовления своих всегда популярных сладостей и ответит на все интересующие вопросы гостей.

В рамках мастер-класса под руководством Юлии все желающие смогут приготовить крем для капкейков под авторским названием «пальчики оближешь», наполнить этим кремом заранее приготовленные мастерицей заготовки — и в финале устроить чаепитие со своими замечательными пирожными!

Партнер проекта: @cakes_yuli

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