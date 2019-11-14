• 13.40 — 14.10 Мастер-класс «Строим мосты с Белой вороной»

В январе 2019 года в издательстве «Белая ворона / Альбус корвус» вышла детская книга норвежской писательницы Эрны Усланд «Когда идешь по мосту». Она рассказывает о мостах: их конструкциях, используемых материалах и проектировании, а также строительстве, рекордах и ошибках. А еще о мостах в жизни и культуре. Научный редактор книги — руководитель проекта «Москва глазами инженера» Айрат Багаутдинов. В ходе мастер-класса дети построят модели балочного, арочного и понтонного мостов, пустят по ним машинки, проверят устойчивость конструкций и правильность расчетов. Для строительства используются деревянные бруски, прозрачный пластик и акварельная бумага. Также дети соберут из конструктора мост да Винчи, не вошедший в книгу.

(мастер-класс для детей 6-9 лет / число участников: 8-10 детей на одного взрослого / длительность: 30-40 минут)

• 14.30 — 15.30 Чтение книги и мастер-класс по серии книг о «Малютке Лабан»

«Малютка Лабан» — это самое милом в мире привидении из замка Проснись-и-Пой. На мастер-классе участники смогут изготовить героев книги из бумажных стаканчиков и цветной бумаги.

(мастер-класс для детей 5-6 лет)

• 15.30 — 16.30 «Играем с Петсоном и Финдусом»

Котенок Финдус празднует день рождения три раза в год. А его хозяин Петсон, всегда в этот день печет ему именинный пирог. Мы тоже сделаем подарок для Финдуса: украсим с помощью цветной бумаги и пластилина двухуровневый картонный торт.

(мастер-класс для детей 3-7 лет)

Об издательстве «Белая ворона»

«Белая ворона» издает книги для детей, подростков и родителей с 2013-го года. Выпускает современных и уже признанных авторов из Скандинавии, Западной Европы и Северной Америки. Работает с писателями из России.

Мы издаем книги, которые нравятся нам самим, — рассказывает о себе «Белая ворона». — При выборе книг в первую очередь ориентируемся на качество текстов и иллюстраций. Мы не задаемся вопросом: «Чему научит эта книга?», избегаем стереотипов и не боимся неудобных тем.

Заходите на сайт издательства знакомиться с его жизнью и замечательными книгами! :)