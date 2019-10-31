Второй сезон проекта «Голос» Первого канала открыл зрителям и слушателям молодого артиста с удивительной харизмой и обаянием, с уникальным бархатным баритоном, обезоруживающей искренностью и душевностью. Гастрольные туры Сергея из, более чем, 250 городов и полные залы закрепили победу, показали, что голосование зрителей и доверие жюри — были не случайными, а победа заслуженной!

Шквалом аплодисментов встречают Сергея зрители во всех концертных залах, с большой искренностью дарят артисту признания в любви, подарки, цветы и просят приехать в следующем концертном сезоне.

Сергей Волчков не часто балует концертами зрителей города Зеленоград, поэтому это очень долгожданный и ожидаемый концерт, который обещает стать настоящим событием для культурной и музыкальной жизни города, для поклонников таланта артиста.