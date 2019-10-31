Сольный концерт победителя телепроекта «Голос» Сергея Волчкова 12 ноября 19:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+

Сольный концерт победителя телепроекта «Голос» Сергея Волчкова состоится 12 ноября в Культурном центре «Зеленоград». Вниманию зрителей будут представлены всеми любимые произведения советских и зарубежных композиторов, классические произведения, прозвучат легендарные песни из советских кинофильмов, романсы, чьи слова знает наизусть каждый, а также песни, написанные специально для Сергея. Живой звук и виртуозные музыканты никого не оставят равнодушными! Положительные эмоции и хорошее настроение всем обеспечено! По окончании концерта традиционная автограф-сессия и фотография с любимым артистом на память о концерте. Начало концерта в 19:00. Стоимость билетов от 800 до 3000 рублей. Билеты можно купить по ссылке.

Второй сезон проекта «Голос» Первого канала открыл зрителям и слушателям молодого артиста с удивительной харизмой и обаянием, с уникальным бархатным баритоном, обезоруживающей искренностью и душевностью. Гастрольные туры Сергея из, более чем, 250 городов и полные залы закрепили победу, показали, что голосование зрителей и доверие жюри — были не случайными, а победа заслуженной!

Шквалом аплодисментов встречают Сергея зрители во всех концертных залах, с большой искренностью дарят артисту признания в любви, подарки, цветы и просят приехать в следующем концертном сезоне.
Сергей Волчков не часто балует концертами зрителей города Зеленоград, поэтому это очень долгожданный и ожидаемый концерт, который обещает стать настоящим событием для культурной и музыкальной жизни города, для поклонников таланта артиста.

Сергей Волчков Нежность
Sergey Volchkov | Сергей Волчков | Cяргей Валчкоў/youtube.com

«Я много лет занимаюсь музыкой профессионально, поэтому для меня, как артиста, очень важно дать каждому зрителю, пришедшему на концерт, не только качественное исполнение, но и частичку себя. Я очень хочу, чтобы люди уходили после моих концертов с ощущением, что их не обманули» — говорит Сергей Волчков.

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