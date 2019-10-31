Сольный концерт победителя телепроекта «Голос» Сергея Волчкова состоится 12 ноября в Культурном центре «Зеленоград». Вниманию зрителей будут представлены всеми любимые произведения советских и зарубежных композиторов, классические произведения, прозвучат легендарные песни из советских кинофильмов, романсы, чьи слова знает наизусть каждый, а также песни, написанные специально для Сергея. Живой звук и виртуозные музыканты никого не оставят равнодушными! Положительные эмоции и хорошее настроение всем обеспечено! По окончании концерта традиционная автограф-сессия и фотография с любимым артистом на память о концерте. Начало концерта в 19:00. Стоимость билетов от 800 до 3000 рублей. Билеты можно купить по ссылке.
Второй сезон проекта «Голос» Первого канала открыл зрителям и слушателям молодого артиста с удивительной харизмой и обаянием, с уникальным бархатным баритоном, обезоруживающей искренностью и душевностью. Гастрольные туры Сергея из, более чем, 250 городов и полные залы закрепили победу, показали, что голосование зрителей и доверие жюри — были не случайными, а победа заслуженной!
Шквалом аплодисментов встречают Сергея зрители во всех концертных залах, с большой искренностью дарят артисту признания в любви, подарки, цветы и просят приехать в следующем концертном сезоне.
Сергей Волчков не часто балует концертами зрителей города Зеленоград, поэтому это очень долгожданный и ожидаемый концерт, который обещает стать настоящим событием для культурной и музыкальной жизни города, для поклонников таланта артиста.
«Я много лет занимаюсь музыкой профессионально, поэтому для меня, как артиста, очень важно дать каждому зрителю, пришедшему на концерт, не только качественное исполнение, но и частичку себя. Я очень хочу, чтобы люди уходили после моих концертов с ощущением, что их не обманули» — говорит Сергей Волчков.