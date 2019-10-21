25 октября в 19:30 в университете МИЭТ пройдет бесплатный Science Slam. Science Slam — это международный проект популяризации науки. Пять ученых, среди которых студенты МИЭТ и выпускники других городских вузов, сразятся за звание сильнейшего слэмера в формате стендапа. За 10 минут каждый из них оригинально расскажет о собственном исследовании, а вы выберете лучшего аплодисментами. Вход свободный по предварительной регистрации.
Участники объяснят, как нейроинтерфейсы могут изменить человеческий мозг, как сделать ваши данные недоступными для злоумышленников, как генетика связана с риском развития рака и почему очень важно знать о том, чем болели ваши родственники.
Перед началом битвы вы сможете проверить силу своего интеллекта в интерактивной игре «Повелители мыслей» и принять участие в других активностях.
Вход свободный по предварительной регистрации.
Группа Science Slam ВКонтакте
Андрей Афанасьев, биоинформатик, выпускник аспирантуры физического факультета МГУ и CEO генетической лаборатории yRisk
Тема: «Генетика рака»
Денис Сыч, старший научный сотрдник Физичекого института РАН
Тема: «Как работает квантовая криптография»
Даниил Кирьянов, инженер, соискатель в лаборатории нейрокомпьютерных интерфейсов А.Я. Каплана, совладелец компании PrintBox3D
Тема: «Как нейроинтерфейсы могут изменить человеческий мозг»
Андрей Добрынин, магистр МИЭТ, факультет электроники и компьютерных технологий (кафедра ПКИМС)
Тема: уточняется.
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