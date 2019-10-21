Участники объяснят, как нейроинтерфейсы могут изменить человеческий мозг, как сделать ваши данные недоступными для злоумышленников, как генетика связана с риском развития рака и почему очень важно знать о том, чем болели ваши родственники.

Перед началом битвы вы сможете проверить силу своего интеллекта в интерактивной игре «Повелители мыслей» и принять участие в других активностях.

Вход свободный по предварительной регистрации.

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