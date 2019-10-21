Пять учёных прочитают в МИЭТе научные лекции в формате стендапа 25 октября 19:30 Национальный исследовательский университет "МИЭТ" (Московский институт электронной техники) Возраст 15+

25 октября в 19:30 в университете МИЭТ пройдет бесплатный Science Slam. Science Slam — это международный проект популяризации науки. Пять ученых, среди которых студенты МИЭТ и выпускники других городских вузов, сразятся за звание сильнейшего слэмера в формате стендапа. За 10 минут каждый из них оригинально расскажет о собственном исследовании, а вы выберете лучшего аплодисментами. Вход свободный по предварительной регистрации.

Участники объяснят, как нейроинтерфейсы могут изменить человеческий мозг, как сделать ваши данные недоступными для злоумышленников, как генетика связана с риском развития рака и почему очень важно знать о том, чем болели ваши родственники.

Перед началом битвы вы сможете проверить силу своего интеллекта в интерактивной игре «Повелители мыслей» и принять участие в других активностях.

Вход свободный по предварительной регистрации.

Группа Science Slam ВКонтакте

Участники

Андрей Афанасьев, биоинформатик, выпускник аспирантуры физического факультета МГУ и CEO генетической лаборатории yRisk

Тема: «Генетика рака»

Денис Сыч, старший научный сотрдник Физичекого института РАН

Тема: «Как работает квантовая криптография»

Даниил Кирьянов, инженер, соискатель в лаборатории нейрокомпьютерных интерфейсов А.Я. Каплана, совладелец компании PrintBox3D

Тема: «Как нейроинтерфейсы могут изменить человеческий мозг»

Андрей Добрынин, магистр МИЭТ, факультет электроники и компьютерных технологий (кафедра ПКИМС)

Тема: уточняется.

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