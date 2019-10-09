12 октября на площадке НИУ МИЭТ в рамках Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ 12 пройдут 4 мероприятия. Главным событием станет Глобальная образовательно-просветительская акция «Mendeleev Lab». Главной темой Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ объявлена Таблица Менделеева, поэтому большая часть активностей фестиваля посвящена химии. Образовательные программы ориентированы, в первую очередь, на школьников 10-11 классов, интересующихся техническим творчеством. Начало в 10:30. Необходима предварительная регистрация.
С 11 по 13 октября в рамках Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ в Москве запланировано более 2 тысяч мероприятий: лекции молодых ученых, нобелевских лауреатов, увлекательные научные шоу, дискуссии о будущем человечества, показы познавательных фильмов, крупнейшая интерактивная выставка, телемосты с МКС, ЦЕРН, Ядерно-инновационным кластером в Димитровграде и многое другое.
Лекция «Атлас новых профессий — перспективные отрасли и профессии на ближайшие 15-20 лет»
10:30-12:00 Регистрация
Наш мир меняется, внедряются новые технологии, меняется и мир профессий. Специалисты утверждают, что до 2030 года исчезнут 57 профессий, а появится 186 новых. Лекция расскажет о перспективных профессиях на ближайшие десятилетия
Мастер-класс на тему: «Визульное мышление: как „продавать“ свои идеи при помощи виртуальных образов»
12.00-13.30 Регистрация
Обучающиеся узнают о 4 шагах визуального мышления, выучат 5 ключевых вопросах, необходимых для четкого описания идей и научатся 6 способам представления идей.
День открытых дверей детского технопарка «СМАРТ-парк»
12.00-13.30 Регистрация
Детский технопарк в МИЭТе был создан в 2017 года при поддержке Правительства Москвы. При участии индустриальных партнеров разработаны образовательные программы по интеллектуальным сенсорам, зондовой микроскопии, нейроуправлению, энергосбережению, биомедицине.
Образовательные программы ориентированы, в первую очередь, на школьников 10-11 классов, интересующихся техническим творчеством.
Глобальная образовательно-просветительская акция «Mendeleev Lab» («Химическая лабораторная») в МИЭТе
13.30-15.30 Регистрация
Событие пройдет в нескольких десятках стран в рамках Международного года периодической таблицы химических элементов, объявленного ООН и ЮНЕСКО. Таблица является графическим выражением периодического закона, сформулированного русским ученым Дмитрием Менделеевым в 1869 году.
Дата для события также выбрана не случайно. Именно 12 октября считается днем рождения первой химической лаборатории, которую основал Михаил Ломоносов при Петербургской академии наук.
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