Семейный гастрономический проект «Еда в центре» 13 октября 13:30 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+

13 октября в гостях у Культурного центра «Зеленоград» основательница школы правильных десертов Fit Cake School Екатерина Курбатова и фуд-фотограф Оксана Березовикова. Верите ли вы, что можно есть сладости без вреда для талии?
На встрече в рамках проекта «Еда в центре» основательница школы правильных десертов @fitcake_school Екатерина Курбатова расскажет, как совместить правильное питание, похудение и поедание десертов. Начало в 13:30. Вход свободный.

У Екатерины есть опыт в этом. В 2018 году после беременности она похудела больше, чем на 20 кг. Является спикером форума «Психология питания». Организатор и ведущая кулинарных мастер-классов. Автор курса «Легкие ПП-десерты для стройности». Закончила «Стэндфордские курсы по «Здоровому питанию», а сейчас учится на нутрициолога.

На встрече вы узнаете:

  • 7 шагов к здоровому образу жизни,
  • почему так важны правильные десерты при похудении,
  • какие ингредиенты используются в низкокалорийных десертах,
  • Екатерина подскажет, где купить десерты в Зеленограде,
  • и как всего за 6 недель можно научиться готовить ПП-десерты.

А во второй части встречи выступит партнер школы Fit Cake School — фуд-фотограф Оксана Березовикова @zel_cakes, которая расскажет, как правильно выбрать фон для фотографирования десертов!

Оксана начала вести блог в Instagram благодаря своей увлечённости фудфото, в нем уже более 46000 подписчиков, которых объединяет любовь к простым рецептам и эстетичной подаче. У Оксаны высшее образование по кондитерскому и хлебопекарному производству и стаж работы по специальности более 13 лет. Множество пройденных курсов по фудфотографии. Она знает, о чем говорит и пишет, и с удовольствием поделится с вами своим опытом.

И даже это еще не всё! В завершение мероприятия для гостей будет проведена небольшая дегустация низкокалорийных десертов.

Партнеры:
Школа правильных десертов Fit Cake School @fitcake_school, www.fitcakeschool.ru
Блог простых рецептов от профессионала-кондитера-технолога @zel_cakes

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