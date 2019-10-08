У Екатерины есть опыт в этом. В 2018 году после беременности она похудела больше, чем на 20 кг. Является спикером форума «Психология питания». Организатор и ведущая кулинарных мастер-классов. Автор курса «Легкие ПП-десерты для стройности». Закончила «Стэндфордские курсы по «Здоровому питанию», а сейчас учится на нутрициолога.

На встрече вы узнаете:

7 шагов к здоровому образу жизни,

почему так важны правильные десерты при похудении,

какие ингредиенты используются в низкокалорийных десертах,

Екатерина подскажет, где купить десерты в Зеленограде,

и как всего за 6 недель можно научиться готовить ПП-десерты.

А во второй части встречи выступит партнер школы Fit Cake School — фуд-фотограф Оксана Березовикова @zel_cakes, которая расскажет, как правильно выбрать фон для фотографирования десертов!

Оксана начала вести блог в Instagram благодаря своей увлечённости фудфото, в нем уже более 46000 подписчиков, которых объединяет любовь к простым рецептам и эстетичной подаче. У Оксаны высшее образование по кондитерскому и хлебопекарному производству и стаж работы по специальности более 13 лет. Множество пройденных курсов по фудфотографии. Она знает, о чем говорит и пишет, и с удовольствием поделится с вами своим опытом.

И даже это еще не всё! В завершение мероприятия для гостей будет проведена небольшая дегустация низкокалорийных десертов.

Партнеры:

Школа правильных десертов Fit Cake School @fitcake_school, www.fitcakeschool.ru

Блог простых рецептов от профессионала-кондитера-технолога @zel_cakes