Детский фестиваль «Дети детям» 11 октября 12:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 4+

В пятницу, 11 октября, в Культурном Центре «Зеленоград» состоится фестиваль «Дети детям». Мероприятие для детей старше 4 лет, подростков и родителей, пройдет с 12.00 до 17.00 в фойе первого этажа Культурного центра. Гостей ждут 3D-печатные подарки, танцевальные флешмобы, мастер-классы по сборке кубика Рубика, спортивным танцам, рисованию и моделированию, скрапбукингу «Бумажная история», бисероплетению «Чудо на ладони», песочной анимации «Сказка на песке», изготовлению лизунов-слаймов по разным рецептам разными технологиями и многое другое. Вход свободный.

Самое удивительное, что все это будут проводить ДЕТИ… Ведь кто, как не ребенок знает, что может увлечь сверстника в современном мире. Исходя из этого, важной составляющей фестиваля становится возможность каждому ребенку раскрыться и поделиться своим необыкновенным умением и талантом не только перед взрослыми, но и перед детьми.

Каждый гость проголосует за лучший проект фестиваля и выберет победителя. Такие мероприятия большая редкость в Зеленограде, ловите эту возможность. Вход свободный.

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