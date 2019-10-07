Самое удивительное, что все это будут проводить ДЕТИ… Ведь кто, как не ребенок знает, что может увлечь сверстника в современном мире. Исходя из этого, важной составляющей фестиваля становится возможность каждому ребенку раскрыться и поделиться своим необыкновенным умением и талантом не только перед взрослыми, но и перед детьми.

Каждый гость проголосует за лучший проект фестиваля и выберет победителя. Такие мероприятия большая редкость в Зеленограде, ловите эту возможность. Вход свободный.