Твоя Свобода выбирать песни, которые ты хочешь услышать! 2 ноября в Зеленограде группа F.P.G отыграет большой сольный концерт, каждая композиция которого будет выбрана именно тобой! Начало в 18:00. Стоимость билетов от 800 рублей.
F.P.G. (Fair Play Gang) — российская панк-группа из Нижнего Новгорода. В первоначальном составе была образована в 1993 году. Нынешний состав группы: Антон Павлов — вокал, Дмитрий Селезнёв — гитара, Евгений Уралёв — бас, Павел Бравичев — барабаны, Сергей Волгушев — труба. Участвовали на таких фестивалях как Нашествие, Рок над Волгой, Воздух. F.P.G — лауреат премии сайта punkgazetka.ru за 2006 год в номинации «Группа года».
Голосуй на fairplaygang.ru/voteme — формируй плейлист. Свободный выбор Свободных людей!
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Билеты:
Онлайн
В кассе BARSOVA по адресу: г. Зеленоград, Савелкинский проезд, 12. вс.-чт. с 12:00 до 0:00, в пт. с 12:00 до 6:00.
В музыкальный магазин «Сирена Мьюзик» по адресу: г. Зеленоград, корпус 1824, вход слева от Дикси. Ежедневно с 10:00 до 20:00.