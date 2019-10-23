Билеты:



Онлайн

В кассе BARSOVA по адресу: г. Зеленоград, Савелкинский проезд, 12. вс.-чт. с 12:00 до 0:00, в пт. с 12:00 до 6:00.

В музыкальный магазин «Сирена Мьюзик» по адресу: г. Зеленоград, корпус 1824, вход слева от Дикси. Ежедневно с 10:00 до 20:00.

