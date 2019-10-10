Самая отвязная панк-группировочка Всея Руси — группа «Смех», отгремев на летних фестивалях страны, едет с большим, юбилейным сольным концертом!

ХХ лет достаточно большой возраст для человека, а тем более для группы, играющий независимую музыку! Но на этом никто останавливаться не собирается, ведь еще достаточно пороха в пороховницах и сил на то, чтоб радовать вас новыми песнями, взглядами на этот мир и угаром на каждом выступлении!