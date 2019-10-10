12 октября в BARSOVA (Савёлкинский проезд, 12) грянет культовый панк-коллаб! Впервые в Зеленограде на одной сцене выступят группы «Смех» и «План Ломоносова»! Два полноценных сэта, каждый в особом формате. Начало в 18:00. Стоимость билетов от 1200 рублей.
Самая отвязная панк-группировочка Всея Руси — группа «Смех», отгремев на летних фестивалях страны, едет с большим, юбилейным сольным концертом!
ХХ лет достаточно большой возраст для человека, а тем более для группы, играющий независимую музыку! Но на этом никто останавливаться не собирается, ведь еще достаточно пороха в пороховницах и сил на то, чтоб радовать вас новыми песнями, взглядами на этот мир и угаром на каждом выступлении!
А столичные панки из группы «План Ломоносова» представят программу «Концерт по заявкам».
В декабре прошлого года парни выступили в Москве с песнями, которые выбрали слушатели и преданные поклонники группы. В июне этого года «Концерт по заявкам» увидел свет. 25 хитов с 5 пластинок группы, передают концертную атмосферу московского панк-синдиката. Лучшее из лучшего. Чистая энергия и 100% драйв.
Такое событие обязательно к посещению любителями рок-музыки!
Ты должен быть там! Хой!
Билеты:
Онлайн
В кассе BARSOVA по адресу: г. Зеленоград, Савелкинский проезд, 12. вс.-чт. с 12:00 до 0:00, в пт. с 12:00 до 6:00.
В музыкальный магазин «Сирена Мьюзик» по адресу: г. Зеленоград, к.1824, вход слева от Дикси. Ежедневно с 10:00 до 20:00.
Подробности и информация: в группе события ВКонтакте
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