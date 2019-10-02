Проект «Университетская среда» для учителей 9 октября 16:30-18:00,16 октября 16:30-18:00,23 октября 16:30-18:00,30 октября 16:30-18:00,6 ноября 16:30-18:00,13 ноября 16:30-18:00,20 ноября 16:30-18:00,27 ноября 16:30-18:00 Национальный исследовательский университет "МИЭТ" (Московский институт электронной техники) Возраст 18+

МИЭТ приглашает учителей московских школ принять участие в проекте «Университетская среда». В этом году особое внимание в тематике лекций уделено: профессиональным олимпиадам для учителей физики, математики и информатики; олимпиадному программированию для школьников и ИКТ-инструментам для образовательной деятельности; специфике работы образовательных организаций разного типа по экологическому воспитанию детей и молодежи. Все мероприятия проходят на площадке МИЭТа (Зеленоград, пл. Шокина, д. 1, главный корпус) по средам в 16.30 и 18.00. Необходимо предварительная регистрация. Подробная программа и ссылки на регистрацию опубликованы на сайте университета

В этом году особое внимание в тематике лекций уделено:

  • профессиональным олимпиадам для учителей физики, математики и информатики (будут рассмотрены предметные и метапредметные задачи; среди лекторов многократный победитель профессиональных олимпиад, доцент кафедры ВМ-1 Т.В. Соколова);
  • олимпиадному программированию для школьников и ИКТ-инструментам для образовательной деятельности (лектор профессор Института СПИНТех, лучший учитель информатики г. Москвы, финалист конкурса «Учитель года Москвы» В.Д. Колдаев);
  • специфике работы образовательных организаций разного типа по экологическому воспитанию детей и молодежи (лектор зам. директора Института ПМТ, член Ассоциации инженерного образовании России (АИОР) Е.А. Севрюкова).

Подробная программа и ссылки на регистрацию опубликованы на сайте университета

Тематика лекций и ссылки на регистрацию:

9 октября

16 октября

23 октября

30 октября

6 ноября

13 ноября

20 ноября

27 ноября

Добро пожаловать в МИЭТ!

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