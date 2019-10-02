МИЭТ приглашает учителей московских школ принять участие в проекте «Университетская среда». В этом году особое внимание в тематике лекций уделено: профессиональным олимпиадам для учителей физики, математики и информатики; олимпиадному программированию для школьников и ИКТ-инструментам для образовательной деятельности; специфике работы образовательных организаций разного типа по экологическому воспитанию детей и молодежи. Все мероприятия проходят на площадке МИЭТа (Зеленоград, пл. Шокина, д. 1, главный корпус) по средам в 16.30 и 18.00. Необходимо предварительная регистрация. Подробная программа и ссылки на регистрацию опубликованы на сайте университета
В этом году особое внимание в тематике лекций уделено:
- профессиональным олимпиадам для учителей физики, математики и информатики (будут рассмотрены предметные и метапредметные задачи; среди лекторов многократный победитель профессиональных олимпиад, доцент кафедры ВМ-1 Т.В. Соколова);
- олимпиадному программированию для школьников и ИКТ-инструментам для образовательной деятельности (лектор профессор Института СПИНТех, лучший учитель информатики г. Москвы, финалист конкурса «Учитель года Москвы» В.Д. Колдаев);
- специфике работы образовательных организаций разного типа по экологическому воспитанию детей и молодежи (лектор зам. директора Института ПМТ, член Ассоциации инженерного образовании России (АИОР) Е.А. Севрюкова).
Подробная программа и ссылки на регистрацию опубликованы на сайте университета
9 октября
- Охрана окружающей среды как глобальная проблема современности. Государственная Программа экологического воспитания детей и молодежи в системе образования Российской Федерации на 2017-2020 годы
- Специфика работы образовательных организаций разного типа по экологическому воспитанию детей и молодежи. Диагностика эффективности экологического воспитания обучающихся. Основные направления развития экологического воспитания детей и молодежи в Российской Федерации
16 октября
23 октября
- Современные проблемы образовательного процесса. ИКТ-компетентность преподавателя как необходимое условие обеспечения качества образования
- Педагогическая деятельность в информационной среде
30 октября
6 ноября
13 ноября
- Профессиональные олимпиады: стресс или возможность для роста. Готовимся вместе. Математика
- Профессиональные олимпиады: метапредметные задачи. Решаем вместе
20 ноября
- Профессиональные олимпиады: стресс или возможность для роста. Готовимся вместе. Информатика. Занятие 1
- Профессиональные олимпиады: стресс или возможность для роста. Готовимся вместе. Программирование. Занятие 2
27 ноября
- Внедрение информационных платформ в современный образовательный процесс
- Использование ресурсов образовательных платформ в образовательном процессе, структура современного урока
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