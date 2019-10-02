МИЭТ приглашает учителей московских школ принять участие в проекте «Университетская среда». В этом году особое внимание в тематике лекций уделено: профессиональным олимпиадам для учителей физики, математики и информатики; олимпиадному программированию для школьников и ИКТ-инструментам для образовательной деятельности; специфике работы образовательных организаций разного типа по экологическому воспитанию детей и молодежи. Все мероприятия проходят на площадке МИЭТа (Зеленоград, пл. Шокина, д. 1, главный корпус) по средам в 16.30 и 18.00. Необходимо предварительная регистрация. Подробная программа и ссылки на регистрацию опубликованы на сайте университета