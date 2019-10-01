Акция «Общеевропейский учет птиц — EuroBirdwatch19» пройдет 5 октября на территории Школьного озера, (встреча около «Автогородка», корпус 1002). Начало в 10:00. Все желающие горожане — любители птиц, и дети, и взрослые приглашаются принять участие в международном учете перелетных птиц — понаблюдать за перелетной орнитофауной Москвы и Подмосковья, а также узнать интересные факты о пернатых. Информация и запись по телефону: 8(499) 735-55-56
Осень — период массовой миграции перелетных птиц. Именно в этом период они отправляются к местам зимовки. Путь, который они преодолевают, труден и опасен. Много птиц гибнет, так и не долетев до теплых стран. Рассказать о путях миграции, трудностях перелёта и зимовки птиц — основные задачи этой международной акции.
В прошлом году в этом мероприятии приняли участие любители птиц из 35 стран. В России — около 400 человек из 13 регионов России — Архангельской, Владимирской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Рязанской, Тульской и Тверской областей, Республики Карелия, Республики Татарстан, Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга.
Организатором этой международной акции в Москве является ГПБУ «Мосприрода». Именно столица стала лидером по числу участников — более 120 человек.
Согласно итоговым данным за 2018 год, по всей России в рамках мероприятия было насчитано 28412 птиц, относящихся к 132 видам. Это позволило нашей стране занять 20-е место в общеевропейском зачете.
В этом году московские парки примут участие в мероприятии во второй раз. В преддверии акции сотрудники Мосприроды планируют организовать серию тематических занятий, посвящённых проблемам перелётных птиц, и мастер-классы по определению видов птиц, которых можно встретить в московских парках в период миграции. Это позволит правильно определить виды пернатых, чтобы собранные данные «EuroBirdwatch — 2019» были максимально полными и достоверными.
Принять участие в акции можно будет как индивидуально, так и коллективно. Например, выйти на учет всем классом, кружком или вместе с семьей и друзьями.
Необходима предварительная регистрация по телефону: 8(499) 735-55-56.
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