Фестиваль «Музыкальный джем» 21 сентября 16:00 Озеропарк

Фестиваль «Музыкальный джем» пройдет в субботу, 21 сентября, на территории Озеропарка (у корпуса 1002). В программе: живой звук — выступление музыкальных групп разных направлений на открытом воздухе. Мастер-классы для детей, активности для детей и взрослых, кулинарный мастер-класс от бургерной «Янхук» и фешн-батл «Family look». Начало в 16:00. Вход свободный.

Фестиваль «Музыкальный джем» — это сочетание разных жанров музыки, смешение стилей и направлений, только живой звук и общение людей разных возрастов.

В программе:

Промо-площадка детского центра «Добрознание» — мастер-классы для детей; запись в кружки и секции; активности для детей и взрослых:

  • веселые эстафеты: побегаем в мешках, надувных кругах и даже в огромных шортах;
  • большой боулинг: выбьем страйк специальным снарядом;
  • забьем гвозди на скорость и многое другое;
  • кулинарный мастер-класс от гастрономической бургерной «ЯнХук»;
  • фешн-батл «Family look».

Много сюрпризов, подарков и развлечений!

Партнер нашего мероприятия сообщество самых активных мамочек «Чудо мама клуб».

Для самых модных семей нашего города приготовлен стильный конкурс.

Конкурс «Family look»

Условия конкурса:

  • одеться всей семьей в одном стиле: рок, поп, ретро… на что хватит вашей фантазии;
  • посетить мероприятие «Музыкальный джем»;
  • принять участие в Фешн-батле: модное дефиле всей семьей, танцевальные конкурсы;
  • получить подарки от КЦ «Доброволец».

Для участия в конкурсе нужно зарегистрировать свою команду по ссылке

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