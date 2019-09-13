Фестиваль «Музыкальный джем» пройдет в субботу, 21 сентября, на территории Озеропарка (у корпуса 1002). В программе: живой звук — выступление музыкальных групп разных направлений на открытом воздухе. Мастер-классы для детей, активности для детей и взрослых, кулинарный мастер-класс от бургерной «Янхук» и фешн-батл «Family look». Начало в 16:00. Вход свободный.
Фестиваль «Музыкальный джем» — это сочетание разных жанров музыки, смешение стилей и направлений, только живой звук и общение людей разных возрастов.
- Алексей Зимин;
- группа Intoxica;
- группа «Красавица и чудовища»;
- «Шляпник»;
- "Куба" — легендарная зеленоградская группа — бессменный руководитель Дмитрий Ноздрин (Фидель);
Промо-площадка детского центра «Добрознание» — мастер-классы для детей; запись в кружки и секции; активности для детей и взрослых:
- веселые эстафеты: побегаем в мешках, надувных кругах и даже в огромных шортах;
- большой боулинг: выбьем страйк специальным снарядом;
- забьем гвозди на скорость и многое другое;
- кулинарный мастер-класс от гастрономической бургерной «ЯнХук»;
- фешн-батл «Family look».
Много сюрпризов, подарков и развлечений!
Партнер нашего мероприятия сообщество самых активных мамочек «Чудо мама клуб».
Для самых модных семей нашего города приготовлен стильный конкурс.
Условия конкурса:
- одеться всей семьей в одном стиле: рок, поп, ретро… на что хватит вашей фантазии;
- посетить мероприятие «Музыкальный джем»;
- принять участие в Фешн-батле: модное дефиле всей семьей, танцевальные конкурсы;
- получить подарки от КЦ «Доброволец».
Для участия в конкурсе нужно зарегистрировать свою команду по ссылке
- Мы отличаемся!
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+7 (495) 76-76-746
- Для летних ремонтов!
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