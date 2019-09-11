В этом году группа «Машина Времени» отмечает свое 50-летие! А уже с октября ее бессменный лидер Андрей Макаревич с замечательными музыкантами представит свой джазовый проект «Yo5».

В Yo5 Андрей Макаревич поёт песни, написанные им на протяжении 50-летней музыкальной карьеры, в джазовых аранжировках. Вместе с Макаревичем их играют Евгений Борец — рояль, Сергей Хутас — контрабас, Давид Ткебучава — барабаны и Тимур Некрасов, отвечающий за все духовые инструменты.