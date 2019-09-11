Джазовый концерт Андрея Макаревича и группы Yo5 состоится в Культурном центре «Зеленоград» 29 октября. В программе вечера, который обещает быть искренним и душевным — легендарные песни «Машины Времени» и сольных программ ее лидера: «Перекресток семи дорог», «Он был старше её», «Давайте делать паузы в словах», «Картонные крылья любви», «Она идёт по жизни, смеясь» и многие другие. Начало в 19:00. Стоимость билетов от 1500 до 4900 рублей.
В этом году группа «Машина Времени» отмечает свое 50-летие! А уже с октября ее бессменный лидер Андрей Макаревич с замечательными музыкантами представит свой джазовый проект «Yo5».
В Yo5 Андрей Макаревич поёт песни, написанные им на протяжении 50-летней музыкальной карьеры, в джазовых аранжировках. Вместе с Макаревичем их играют Евгений Борец — рояль, Сергей Хутас — контрабас, Давид Ткебучава — барабаны и Тимур Некрасов, отвечающий за все духовые инструменты.
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