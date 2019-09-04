10 лет назад певица отправилась на знаменитый вокальный конкурс «Евровидение» — после блестящего выступления и 2 места среди победителей о ней заговорили все. Ее карьера в шоу-бизнесе длится более 20 лет, на счету 15 студийных альбомов, десятки престижных музыкальных премий и выступления на сцене самых известных концертных залов мира. Её роскошный, сильный голос в 4,5 октавы с неизменным успехом собирает миллионы поклонников в разных странах.

Совсем недавно певица, не скрывая слез, попрощалась с успешным шоу «Каролина», которое было частью жизни Ани Лорак и ее команды на протяжении 5 лет. За это время Лорак дала 398 концертов для более, чем 1 миллиона зрителей в 180 городах мира. На премьерных концертах на сцене выступали 196 человек, а гастрольная команда в турах включала 35 человек.

Но без перерыва на отдых артистка продолжала подготовку еще более масштабного и грандиозного шоу DIVA. Сотни декораций и спецэффектов, уходящая из-под ног сцена, специально созданные для шоу костюмы, команда из 200 профессионалов — все для того, чтобы показать поклонникам новые грани таланта и мастерства Лорак.

Режиссёром стал Олег Боднарчук, который занимался постановкой программы предыдущего шоу Ани Лорак «Каролина», а также шоу «Другой» Филиппа Киркорова, «Рождественских встреч» Аллы Пугачевой, ряда премий «МУЗ-ТВ» и триумфального номера в шоу «America's Got Talent».

В шоу DIVA звучат любимые песни и новые композиции Ани Лорак. Саунд-продюсеры удивили поклонников певицы: признанные хиты Лорак представлены в новом звучании. По начальным нотам мало кто может угадать, что за песню исполняет певица! Лирические композиции, благодаря смелым аранжировкам, легко превратились в зажигательные танцевальные треки, и наоборот.