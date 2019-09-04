4 октября блистательная Ани Лорак выступит на сцене КЦ «Зеленоград» с fashion-шоу «DIVA»! Невероятные спецэффекты, завораживающая хореография, великолепный свет — всё это ждет гостей шоу.
Шоу DIVA Ани Лорак — это фантастическая музыкальная история о Диве, живущей в разные времена и каждый раз умеющей удивлять. Дива — это женщина, сделавшая себя сама и наглядно доказавшая, что мечты способны сбываться. Дива — это та, что умеет вдохновлять, любить, прощать и делиться с другими тем, чем ее щедро наградила природа — женственностью, красотой, уникальным талантом и грацией. Начало в 19:00. Стоимость билетов 2500 — 5000 рублей.
10 лет назад певица отправилась на знаменитый вокальный конкурс «Евровидение» — после блестящего выступления и 2 места среди победителей о ней заговорили все. Ее карьера в шоу-бизнесе длится более 20 лет, на счету 15 студийных альбомов, десятки престижных музыкальных премий и выступления на сцене самых известных концертных залов мира. Её роскошный, сильный голос в 4,5 октавы с неизменным успехом собирает миллионы поклонников в разных странах.
Совсем недавно певица, не скрывая слез, попрощалась с успешным шоу «Каролина», которое было частью жизни Ани Лорак и ее команды на протяжении 5 лет. За это время Лорак дала 398 концертов для более, чем 1 миллиона зрителей в 180 городах мира. На премьерных концертах на сцене выступали 196 человек, а гастрольная команда в турах включала 35 человек.
Но без перерыва на отдых артистка продолжала подготовку еще более масштабного и грандиозного шоу DIVA. Сотни декораций и спецэффектов, уходящая из-под ног сцена, специально созданные для шоу костюмы, команда из 200 профессионалов — все для того, чтобы показать поклонникам новые грани таланта и мастерства Лорак.
Режиссёром стал Олег Боднарчук, который занимался постановкой программы предыдущего шоу Ани Лорак «Каролина», а также шоу «Другой» Филиппа Киркорова, «Рождественских встреч» Аллы Пугачевой, ряда премий «МУЗ-ТВ» и триумфального номера в шоу «America's Got Talent».
В шоу DIVA звучат любимые песни и новые композиции Ани Лорак. Саунд-продюсеры удивили поклонников певицы: признанные хиты Лорак представлены в новом звучании. По начальным нотам мало кто может угадать, что за песню исполняет певица! Лирические композиции, благодаря смелым аранжировкам, легко превратились в зажигательные танцевальные треки, и наоборот.
Ани Лорак вдохновилась образами великих женщин и за время шоу-программы появляется в образах знаменитых див прошлого и настоящего. Дизайнеры с мировыми именами работали над созданием более 30 сценических костюмов. Ани Лорак делится с преданной публикой самым сокровенным и наглядно доказывает, что за 20 лет на сцене она по праву заслужила свой статус Дивы.
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