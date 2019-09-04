Мастер-классы и соревнования

У тех, кто хочет быть не только зрителем, но и участником, есть возможность попробовать себя в зумбе (мастер-класс для всех возрастов с 12:00 до 14:00) или побороться за приз в соревнованиях для взрослых, организуемых фитнес-клубом «Физкульт» (с 13:00 до 15:00): армреслинг, отжимания, фермерская прогулка с гантелями, командные перетягивания каната и т. п.

Для детей и их родителей весь день будут работать аква-грим и песочный островок, всех желающих научат делать вязаные игрушки и раскрашивать гипсовые фигурки.