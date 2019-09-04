7 сентября Зеленоград вместе со всей Москвой отметит очередной День города. Впервые в этом году праздник развернется и на рыночной площади.
Праздничный ритм зададут барабанщики школы Dedov Drums. Их можно будет увидеть и услышать с 10:00 до 11:30 на сцене у ТЦ «Авангард», расположенного в глубине рынка. После барабанщиков здесь же покажут свое искусство ученики двух школ айкидо — зеленоградской и сходненской, в которых занимаются и дети, и взрослые. А тем временем на соседней площадке продемонстрируют высокий класс воздушные акробаты-эквилибристы из студии Polerina.
С полудня сцена будет отдана в распоряжение певцов и танцоров. Выступят дети из ансамбля «Нотный зонтик», хореографических коллективов «Аленка» и «Гармония». Танцевальная и театральная студия «Скади» покажет программу из фаер-шоу и восточных танцев, а ансамбль «Серебряные голоса» исполнит песни под гитару и баян. Приглашены также участница телевизионных проектов «Лучше всех» и «Король караоке» Сандра Гаделия и кавер-певец Кирилл Максимов, которые исполнят популярные хиты.
В 14:30 пройдут показательные выступления бойцов-единоборцев (смешанные единоборства и бразильское джиу-джитсу).
У тех, кто хочет быть не только зрителем, но и участником, есть возможность попробовать себя в зумбе (мастер-класс для всех возрастов с 12:00 до 14:00) или побороться за приз в соревнованиях для взрослых, организуемых фитнес-клубом «Физкульт» (с 13:00 до 15:00): армреслинг, отжимания, фермерская прогулка с гантелями, командные перетягивания каната и т. п.
Для детей и их родителей весь день будут работать аква-грим и песочный островок, всех желающих научат делать вязаные игрушки и раскрашивать гипсовые фигурки.
В 16:30 — кульминация праздника — начнется розыгрыш призов. Билеты уже сейчас можно получить совершенно бесплатно при покупке товаров на рынке, а непосредственно в день города их будут раздавать посетителям на рыночной площади. Выиграть можно корзину с фруктами, кружку, а если повезет — то и телефон, беспроводные наушники, гироскутер или электросамокат.
Ну и, конечно, праздник на рынке должен быть не только веселым, но и вкусным. На фудкорте «Авангарда» можно будет отведать шашлыки, люля-кебаб, баранину на огне, плов и хинкали. Пекари-кондитеры «Буланже» и «Прованса» и продавцы оливок «Греко» предложат дегустацию своей продукции. Будут работать аппараты с попкорном и сахарной ватой.
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