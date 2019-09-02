Его хрипловатый баритон невозможно спутать ни с каким другим голосом, он выделяется из сотен. Проникновенные тексты и пронзительные мелодии его песен берут за душу. А каждый концерт — настоящее зрелище с живым звуком, цепляющее необыкновенной искренностью, с которой певец выходит на сцену, растворяясь в своих зрителях и в музыке!

Вас ждёт необычный концерт! В программе, наряду с новыми песнями, прозвучат и те, которые Артист давно не исполнял со сцены! А какие именно вы узнаете придя на концерт!