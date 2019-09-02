19 октября на сцене Культурного Центра «Зеленоград» выступит заслуженный артист России, обладатель премий «Золотой Граммофон», «Песня года», «Шансон года», музыкальных наград телеканалов МУЗ ТВ и RU TV — Григорий Лепс. Начало концерта в 19:00. Стоимость билетов от 2000 до 8000 рублей.
Его хрипловатый баритон невозможно спутать ни с каким другим голосом, он выделяется из сотен. Проникновенные тексты и пронзительные мелодии его песен берут за душу. А каждый концерт — настоящее зрелище с живым звуком, цепляющее необыкновенной искренностью, с которой певец выходит на сцену, растворяясь в своих зрителях и в музыке!
Вас ждёт необычный концерт! В программе, наряду с новыми песнями, прозвучат и те, которые Артист давно не исполнял со сцены! А какие именно вы узнаете придя на концерт!
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
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