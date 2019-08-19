Фестиваль «Цветочный джем» на площади Юности 23 августа — 8 сентября 23 августа - 8 сентября площадь Юности Возраст 6+

Мастер-классы, спектакли, музыка, научное шоу, спортивные площадки — что интересного будет на городском фестивале, который пройдет с 23 августа по 8 сентября.

Детские кулинарные мастер-классы

Ежедневно с 15:00 до 18:45 по будним дням и с 12:00 до 18:45 по выходным. Они рассчитаны на детей от 6 лет и взрослых (если будут свободные места). В домике для мастер-классов (он традиционно расположен ближе к карусели) будут учить готовить варенье из груши, джем из дыни и персиков, десерты.

Кулинарный баттл

Это уже для взрослых и только один день: в субботу 31 августа в 16:00, 17:00 и 18:00. Под руководством опытных поваров участники приготовят фирменные десерты по авторским рецептам.

Театральные представления и выступления музыкантов

Ежедневно (кроме 31 августа) в 17:00 и 18:00 по будням, в 16:00, 17:00 и 18:00 по выходным. Уличные спектакли покажут Нижнетагильский театр кукол, Хакасский национальный театр кукол «Сказка», театры Barbotina, «Дамы», «Парабазис», «Светлица». На сцене выступят группы (кавер-версии, поп, джаз) Music Time, What's up, Vogue Band, а также Юлия Волкова и Вадим Мичман с группой «Точки над Ё».

Расписание спектаклей и музыки

Научное шоу

В воскресенье 1 сентября в 16:00 и 17:00. Для всей семьи.

Развлечения

На площади будут работать скейт-парк и кольцевой памп-трек — специальная велосипедная трасса, для начинающих и опытных велосипедистов.

Заодно можно оценить, как расцвели летние сады на площади Юности.

Торговля

Торговые палатки: должны работать с 11:00 до 21:00 по будним дням и с 10:00 до 22:00 по выходным. Торговать будут, как обещают, вареньем, медом, мороженым, кондитерскими изделиями, сувенирами и цветами.

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