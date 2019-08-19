Детские кулинарные мастер-классы

Ежедневно с 15:00 до 18:45 по будним дням и с 12:00 до 18:45 по выходным. Они рассчитаны на детей от 6 лет и взрослых (если будут свободные места). В домике для мастер-классов (он традиционно расположен ближе к карусели) будут учить готовить варенье из груши, джем из дыни и персиков, десерты.