Большой Мамаслёт пройдет 17 августа с 15 до 19 часов в сквере около библиотеки, расположенной в корпусе 1462. Мероприятие организуют команда Централизованной библиотечной системы Зеленограда и главный партнер проекта — городское сообщество активных мам клуба «ЧудоМама». Они подготовили обширную развлекательно-познавательную программу. Участие в слёте примет также зеленоградский перинатальный центр с тремя семейными лекциями. Вход свободный, регистрация — по ссылке.
- 15:15 Открытие праздника
- 15:20 Шоу Мохнатиков от агентства праздников «ЧАП» @chupkids
- 15:40 Научное шоу от лаборатории праздников «Открывашка» @zndoshow
- 16:00 Танцевальный мастер-класс от школы танцев «Динамо» для детей от 5 до 12 лет @dinamo.zelenograd
- 16:10 «Яблочное путешествие» на английском для детей от 1,5-8 лет от языковой школы Lingua Jam @linguajam_kids
- 16:40 Танцевальный мастер-класс от школы танцев «Динамо» для детей от 3 до 5 лет @dinamo.zelenograd
- 17:00 Конкурс дизайна пирога «Библиопирог»
- 17:30 Выступление детского фольклорного ансамбля «Ладушки» @ladushki_zelenograd
- 17:50 Шоу мыльных пузырей от агентства «Страна радости»
- 18:10 Лотерея с призами
- 18:30 Добрососедское чаепитие
- Библиотека на свежем воздухе
- Выдача Единого читательского билета (по паспорту)
- Презентация программ нового сезона и открытые занятия
- 0+ Клуб «Беби Город» @alla_tsareva_club_babygorod от детской студии «Кораблик» @studiakorablik
- 3+ Детская студия «Чудо» @studiochudo
- 4+ Интерактив от центра диагностики способностей «Вербатория» @verbatoria_zelenograd
- 7+ Центр интеллектуального развития «E=mc2» @emc2school
- 15:20 Лекция «Сон ребёнка» — старшая медицинская сестра отделения патологии новорожденных и недоношенных детей Марина Козлова
- 16:20 Лекция «Партнёрские роды» — врач акушер-гинеколог родового отделения перинатального центра Александра Варьясова
- 17:20 Лекция «Близость между супругами после родов» — заведующая приемным отделением нашего перинатального центра, оперирующий врач акушер-гинеколог, специалист ультразвуковой диагностики Елена Сычова.
Все лекции будет сопровождать руководитель гинекологического отделения зеленоградского перинатального центра, врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Михаил Цурцумия.
- По предварительной записи во время мероприятия:
15:40—16:20; 16:30—17:10; 17:20—18:00 Мастер-классы «Деревянный человечек» от «Леруа Мерлен».
Запись по Единому читательскому билету в личных сообщениях группы «Библиотеки Зеленограда» во «ВКонтакте»
- 16:00 Цветочная корзина от студии декора @md_flowers_studio 6+
- 17:00 Полезный шоколад от @zel_rawvegan_sweets 9+
Семейное кафе «АндерСон»: печенье, пирожки, сладкая вата, лимонад
Мобильная кофейня @smilecoffe.smart: кофе и какао с маршмеллоу
- "ДЕТСТВО Плюс"
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