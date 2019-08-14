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Большой Мамаслёт — 2019. Программа 17 августа 15:00 Библиотека театра и кино №252

Большой Мамаслёт пройдет 17 августа с 15 до 19 часов в сквере около библиотеки, расположенной в корпусе 1462. Мероприятие организуют команда Централизованной библиотечной системы Зеленограда и главный партнер проекта — городское сообщество активных мам клуба «ЧудоМама». Они подготовили обширную развлекательно-познавательную программу. Участие в слёте примет также зеленоградский перинатальный центр с тремя семейными лекциями. Вход свободный, регистрация — по ссылке.

Развлекательная программа

  • 15:15 Открытие праздника
  • 15:20 Шоу Мохнатиков от агентства праздников «ЧАП» @chupkids
  • 15:40 Научное шоу от лаборатории праздников «Открывашка» @zndoshow
  • 16:00 Танцевальный мастер-класс от школы танцев «Динамо» для детей от 5 до 12 лет @dinamo.zelenograd
  • 16:10 «Яблочное путешествие» на английском для детей от 1,5-8 лет от языковой школы Lingua Jam @linguajam_kids
  • 16:40 Танцевальный мастер-класс от школы танцев «Динамо» для детей от 3 до 5 лет @dinamo.zelenograd
  • 17:00 Конкурс дизайна пирога «Библиопирог»
  • 17:30 Выступление детского фольклорного ансамбля «Ладушки» @ladushki_zelenograd
  • 17:50 Шоу мыльных пузырей от агентства «Страна радости»
  • 18:10 Лотерея с призами
  • 18:30 Добрососедское чаепитие

Зона «Летние читальни»

  • Библиотека на свежем воздухе
  • Выдача Единого читательского билета (по паспорту)
  • Презентация программ нового сезона и открытые занятия

Детские развивающие зоны

  • 0+ Клуб «Беби Город» @alla_tsareva_club_babygorod от детской студии «Кораблик» @studiakorablik
  • 3+ Детская студия «Чудо» @studiochudo
  • 4+ Интерактив от центра диагностики способностей «Вербатория» @verbatoria_zelenograd
  • 7+ Центр интеллектуального развития «E=mc2» @emc2school

Лекторий зеленоградского перинатального центра

  • 15:20 Лекция «Сон ребёнка» — старшая медицинская сестра отделения патологии новорожденных и недоношенных детей Марина Козлова
  • 16:20 Лекция «Партнёрские роды» — врач акушер-гинеколог родового отделения перинатального центра Александра Варьясова
  • 17:20 Лекция «Близость между супругами после родов» — заведующая приемным отделением нашего перинатального центра, оперирующий врач акушер-гинеколог, специалист ультразвуковой диагностики Елена Сычова.

Все лекции будет сопровождать руководитель гинекологического отделения зеленоградского перинатального центра, врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Михаил Цурцумия.

Мастер-классы

  • По предварительной записи во время мероприятия:
    15:40—16:20; 16:30—17:10; 17:20—18:00 Мастер-классы «Деревянный человечек» от «Леруа Мерлен».
    Запись по Единому читательскому билету в личных сообщениях группы «Библиотеки Зеленограда» во «ВКонтакте»
  • 16:00 Цветочная корзина от студии декора @md_flowers_studio 6+
  • 17:00 Полезный шоколад от @zel_rawvegan_sweets 9+

Зона кафе

Семейное кафе «АндерСон»: печенье, пирожки, сладкая вата, лимонад

Мобильная кофейня @smilecoffe.smart: кофе и какао с маршмеллоу

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