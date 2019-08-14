Я хочу научиться танцевать танго. Что надо делать?
17 августа в Зеленограде (а также по всей России и в ближнем зарубежье) пройдет второй Большой танго-флешмоб. Любители и профессионалы, танцующие аргентинское танго, покажут красоту и изящество этого танца. Всю субботу из разных городов будут идти прямые репортажи с площадок, участники в определенное время с первыми звуками музыки выйдут танцевать.
- 16:00-16:50 мастер-класс для всех желающих — в шатре «Здоровая Москва» на площади Юности
- 17:00 флешмоб — на площади Юности у фонтанов
- 17:00-19:00 милонга — там же, в шатре. Танцуем аргентинское танго
- 20:00-22:30 кинопоказ фильма «Запах женщины» — студия «GoTango!», корпус 317А, строение 1
Все мероприятия бесплатные.
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