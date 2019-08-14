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Танго-флешмоб в Зеленограде: мастер-классы, милонга и кино 17 августа 16:00 Школа аргентинского танго "GoTango"

17 августа в Зеленограде (а также по всей России и в ближнем зарубежье) пройдет второй Большой танго-флешмоб. Любители и профессионалы, танцующие аргентинское танго, покажут красоту и изящество этого танца. Всю субботу из разных городов будут идти прямые репортажи с площадок, участники в определенное время с первыми звуками музыки выйдут танцевать.

  • 16:00-16:50 мастер-класс для всех желающих — в шатре «Здоровая Москва» на площади Юности
  • 17:00 флешмоб — на площади Юности у фонтанов
  • 17:00-19:00 милонга — там же, в шатре. Танцуем аргентинское танго
  • 20:00-22:30 кинопоказ фильма «Запах женщины» — студия «GoTango!», корпус 317А, строение 1

Все мероприятия бесплатные.

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