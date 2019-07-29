КЦ «Доброволец» приглашает на концерт джазовой музыки группы «Селентаун», который пройдет 1 августа в 18.00 в Озеропарке (около корпуса 1002). В рамках проекта «Музыкальные четверги», участники группы «Селентаун» Пэни (вокал) и Пако (Саксофон) продолжают свой музыкальный спор, в августовский вечер. В этом им помогут основоположник босанова — Антонио Карлос Жобим с неповторимым Desafinada, фанк композиция September, джазовый стандарт Check to Check и другие джазовые композиции.
Вход свободный.
Джаз — это музыка души, ему не подвластен возраст и пол. Джаз — это музыка людей внутренне свободных и умеющих мыслить. И в этот раз участники концерта, группа «Селентаун» помогли зрителям окунуться в особый мир, наполненный неимоверными эмоциями и энергетикой.
Джаз — это постоянно развивающийся стиль, он легко поддаётся взаимодействию с другими стилями и легко принимает новые элементы. Зрители, пришедшие на концерт, с большим удовольствием прослушали давно знакомые джазовые композиции, несмотря на дождливую и холодную погоду. Джаз объединяет людей самого разного возраста. Самым младшим поклонникам джаза было не более 2 лет, а самым старшим более 70. Ждем всех на наших следующих музыкальных программах, которые проходят каждый четверг в Озеропарке.
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