Джаз — это музыка души, ему не подвластен возраст и пол. Джаз — это музыка людей внутренне свободных и умеющих мыслить. И в этот раз участники концерта, группа «Селентаун» помогли зрителям окунуться в особый мир, наполненный неимоверными эмоциями и энергетикой.



Джаз — это постоянно развивающийся стиль, он легко поддаётся взаимодействию с другими стилями и легко принимает новые элементы. Зрители, пришедшие на концерт, с большим удовольствием прослушали давно знакомые джазовые композиции, несмотря на дождливую и холодную погоду. Джаз объединяет людей самого разного возраста. Самым младшим поклонникам джаза было не более 2 лет, а самым старшим более 70. Ждем всех на наших следующих музыкальных программах, которые проходят каждый четверг в Озеропарке.