На мастер-классах вы коротко познакомитесь с историей возникновения искусства «икэбана» и его основополагающей школой — школой икэнобо. Практические занятия позволят вам приобрести первые навыки создания композиций из природного материала вертикальной, наклонной, каскадной и свободной форм стиля морибана. Для композиций в этом стиле используют низкие вазы любой формы, диаметр или ширина и длина которых больше высоты. Для крепления растений используют металлический кэндзан круглой или прямоугольной формы.

Вазы и инструменты для практической работы будут предоставлены всем желающим. Мастер-классы проведет профессор филиала Института Икэнобо в России и странах СНГ — Татьяна Кузьмина.