С 12 по 16 августа в Культурном центре «Зеленоград» пройдут мастер-классы по искусству составления икебаны. Летний интенсив рассчитан на пять базовых занятий в несколько облегченном формате, ведь его участниками станут далеко не профессионалы в этой области. Вазы и инструменты для практической работы будут предоставлены всем желающим. Мастер-классы проведет профессор филиала Института Икэнобо в России и странах СНГ — Татьяна Кузьмина. Место: аудитория № 240. Начало в 19:00. Вход свободный
На мастер-классах вы коротко познакомитесь с историей возникновения искусства «икэбана» и его основополагающей школой — школой икэнобо. Практические занятия позволят вам приобрести первые навыки создания композиций из природного материала вертикальной, наклонной, каскадной и свободной форм стиля морибана. Для композиций в этом стиле используют низкие вазы любой формы, диаметр или ширина и длина которых больше высоты. Для крепления растений используют металлический кэндзан круглой или прямоугольной формы.
Вазы и инструменты для практической работы будут предоставлены всем желающим. Мастер-классы проведет профессор филиала Института Икэнобо в России и странах СНГ — Татьяна Кузьмина.
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