Общественные организации проведут увлекательные мастер-классы. Девушкам будут интересны занятия по макияжу и по нейрографике «Алгоритм исполнения желания», детям — по рисованию и разукрашиванию фигурок из глины, изготовлению мягких игрушек и других поделок, по построению «Приюта мечты» и созданию обаятельных собак из фетра. Приедут и самые настоящие, игривые щенки и котята, которых можно будет вдоволь потискать и даже забрать домой. Экоактивисты проведут настольные игры для малышей и детей постарше: рыбалку, судоку, шашки, лото, мемо и другие с #добрыми_крышечками на развитие памяти и концентрации внимания. Воздушные акробаты научат элементам эквилибристики.

Все гости смогут измерить уровень стресса, пройти диагностику и тесты на профориентацию.