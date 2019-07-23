28 июля с 12:00 до 17:00 на Быковом болоте состоится Общегородской марафон #Летоспользой. Под открытым небом выступят воздушные акробаты, прозвучат детские песни и зажигательные хиты этого лета. Развлечения по душе здесь найдут дети и родители, молодые люди и люди старшего поколения, те, кто любит животных, заботится о здоровье, бережет экологию, получает удовольствие от спорта, творчества и музыки. Все гости смогут измерить уровень стресса, пройти диагностику и тесты на профориентацию. Также на празднике развернутся выставка фотографий известных людей с питомцами зеленоградского приюта «Ника» и выставка тифлотехники для незрячих людей и сделанных их руками изделий. Гостей познакомят с техникой чтения и письма шрифтом Брайля. «Приходите на праздник, включите это воскресенье в копилку счастливых дней лета!» Вход свободный.
Общественные организации проведут увлекательные мастер-классы. Девушкам будут интересны занятия по макияжу и по нейрографике «Алгоритм исполнения желания», детям — по рисованию и разукрашиванию фигурок из глины, изготовлению мягких игрушек и других поделок, по построению «Приюта мечты» и созданию обаятельных собак из фетра. Приедут и самые настоящие, игривые щенки и котята, которых можно будет вдоволь потискать и даже забрать домой. Экоактивисты проведут настольные игры для малышей и детей постарше: рыбалку, судоку, шашки, лото, мемо и другие с #добрыми_крышечками на развитие памяти и концентрации внимания. Воздушные акробаты научат элементам эквилибристики.
Все гости смогут измерить уровень стресса, пройти диагностику и тесты на профориентацию.
Также на празднике развернутся выставка фотографий известных людей с питомцами зеленоградского приюта «Ника» и выставка тифлотехники для незрячих людей и сделанных их руками изделий. Рядом гостей познакомят с техникой чтения и письма шрифтом Брайля.
Общегородской марафон #Летоспользой проводят некоммерческие организации Зеленограда при поддержке Коворкинг-центра НКО в Зеленограде, Управы района Матушкино и ГБУ «Заря».
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