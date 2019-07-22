«Мозгобойня» — это корпоративная барная викторина, способ интеллектуально развлечь людей вопросами, не теряя духа корпоратива. Осенью она впервые пройдет в Зеленограде.

Новизна формата заключается в том, что в массовом корпоративе предлагают посоревноваться и отдохнуть сразу множеству компаний города. Это способ на деле доказать, что ваша рабочая команда — лучшая. Приятным бонусом будет знакомство и общение с новыми людьми других специальностей из одного города. А соревнование и командная работа помогут сплотиться вашему коллективу.

Для участия необходимо заполнить заявку и указать желаемую дату игры. Стоимость участия 1 команды — 5000 руб. Отборочные игры пройдут 29 августа и 12 и 26 сентября, а финал состоится 10 октября. Принять участие могут компании любого размера, ограничений по сферам деятельности также нет. Компания может заявить несколько команд или сыграть одной командой в нескольких отборочных играх, чтобы повысить шансы попасть в финал и стать чемпионом Корпоративной лиги Мозгобойни. В одной команде может быть от 4 до 10 человек.