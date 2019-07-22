На шахматовской поляне с 12:00 выступят литераторы, деятели культуры и искусства, авторы и исполнители песен и романсов на стихи поэтов Серебряного века. А начнется программа в 11.00 композицией «Из истории Блоковского Шахматова…».

С 10.00 до 17.30 работаю все экспозиции и выставки музея-заповедника в Шахматове и Тараканове.

2019 год объявлен ЮНЕСКО Международным годом Периодической таблицы химических элементов. На выставке в земской школе усадьбы капитана И.В.Тараканова, в связи с ремонтно-реставрационными работами в Боблове, представлены личные вещи Д.И. Менделеева и членов его семьи, предметы из усадьбы Боблово, в которой Дмитрий Иванович Менделеев жил и работал более сорока лет.

В этот день в Шахматове будут работать площадка для детей с играми Блоковского времени и занятием по плетению лошадки из травы, крокетная площадка, усадебная конюшня, буфет.



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