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Праздник поэзии в Шахматове 4 августа 10:00 Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока (Шахматово, Тараканово, Боблово)

4 августа в усадьбе Александра Блока в Шахматово пройдет юбилейный 50-ый День поэзии. В гости к поэту приедут поклонники его творчества и потомки. Начало в 11:00. В этот день в Шахматово будут работать площадка для детей с играми Блоковского времени и занятием по плетению лошадки из травы, крокетная площадка, усадебная конюшня, буфет.

На шахматовской поляне с 12:00 выступят литераторы, деятели культуры и искусства, авторы и исполнители песен и романсов на стихи поэтов Серебряного века. А начнется программа в 11.00 композицией «Из истории Блоковского Шахматова…».
С 10.00 до 17.30 работаю все экспозиции и выставки музея-заповедника в Шахматове и Тараканове.
2019 год объявлен ЮНЕСКО Международным годом Периодической таблицы химических элементов. На выставке в земской школе усадьбы капитана И.В.Тараканова, в связи с ремонтно-реставрационными работами в Боблове, представлены личные вещи Д.И. Менделеева и членов его семьи, предметы из усадьбы Боблово, в которой Дмитрий Иванович Менделеев жил и работал более сорока лет.
В этот день в Шахматове будут работать площадка для детей с играми Блоковского времени и занятием по плетению лошадки из травы, крокетная площадка, усадебная конюшня, буфет.

Справки по телефонам: +7(965)252-83-94, +7(905)706-95-38.

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