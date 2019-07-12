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Фитнес пикник 21 июля 10:30 Озеропарк

Фитнес тренировки для новичков и знатоков, танцы, кулинарные и творческие мастер-классы, лекции о здоровье и спорте, анимация и шоу для детей, розыгрыш призов. И все это 21 июля на территории природной зоны «ОзероПарк» (корпус 1002). Начало в 10:30. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация.

В самый разгар лета, 21 июля, сообщество «Чудо мама клуб» — самые активные мамочки нашего города и КЦ «Доброволец приготовили семейный праздник для самых веселых и активных жителей и гостей Зеленограда, под названием «Фитнес Пикник» в Озеропарке! Мероприятие, где каждый гость найдет себе интересное занятие.

Вход свободный, необходимо зарегистрироваться

В программе:

  • фитнес-зарядка — спорт-клуб от Pro Club
  • показательные выступления хореографического коллектива «Виктория»
  • мастер-класс по фигурам из воздушных шаров
  • тренировка: Зумба для всей семьи — спорт-клуб Pro Club
  • лотерея с призами.
  • Анимациорнная программа и шоу мыльных пузырей
  • тренировка: «Идеальный пресс» — фитнес-тренер, нутрициолог Наталья Греднигер,
  • лекция: «Переедание: как стресс и недостаток сна влияют на фигуру,
  • тренировка: Стретчинг — фитнес-студия BarreBallet,
  • вкусные мастер-классы, украшение маффинов, имбирного печенья — от семейного кафе «Андерсон»,
  • фруктовые мини-букеты — от студии съедобных букетов, секреты правильных стейков — от гастрономической бургерной ЯнХук и многое другое!

Программа фитнес пикника

Не забудьте хорошее настроение и друзей, на празднике ждут именно вас!

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