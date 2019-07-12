Фитнес тренировки для новичков и знатоков, танцы, кулинарные и творческие мастер-классы, лекции о здоровье и спорте, анимация и шоу для детей, розыгрыш призов. И все это 21 июля на территории природной зоны «ОзероПарк» (корпус 1002). Начало в 10:30. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация.
В самый разгар лета, 21 июля, сообщество «Чудо мама клуб» — самые активные мамочки нашего города и КЦ «Доброволец приготовили семейный праздник для самых веселых и активных жителей и гостей Зеленограда, под названием «Фитнес Пикник» в Озеропарке! Мероприятие, где каждый гость найдет себе интересное занятие.
Вход свободный, необходимо зарегистрироваться
- фитнес-зарядка — спорт-клуб от Pro Club
- показательные выступления хореографического коллектива «Виктория»
- мастер-класс по фигурам из воздушных шаров
- тренировка: Зумба для всей семьи — спорт-клуб Pro Club
- лотерея с призами.
- Анимациорнная программа и шоу мыльных пузырей
- тренировка: «Идеальный пресс» — фитнес-тренер, нутрициолог Наталья Греднигер,
- лекция: «Переедание: как стресс и недостаток сна влияют на фигуру,
- тренировка: Стретчинг — фитнес-студия BarreBallet,
- вкусные мастер-классы, украшение маффинов, имбирного печенья — от семейного кафе «Андерсон»,
- фруктовые мини-букеты — от студии съедобных букетов, секреты правильных стейков — от гастрономической бургерной ЯнХук и многое другое!
Программа фитнес пикника
Не забудьте хорошее настроение и друзей, на празднике ждут именно вас!
- Мы отличаемся!
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+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
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Все для рукоделия
Ткани , пряжа!
- Для летних ремонтов!
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