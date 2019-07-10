12 июля в пятницу по Первому каналу в 23:50 покажут документальный фильм «Человек, который умел летать» про всемирно известного альпиниста, парашютиста, бейсджампера и мастера костюма-крыла Валерия Розова.

Валерий Владимирович Розов детство и юность прожил в Зеленограде. Окончил факультет МП МИЭТа. Но вскоре занялся спортивным альпинизмом, что и определило его будущую жизнь. Розов быстро развивался, и достиг в альпинизме и парашютном спорте всего. Но больше всего Валерия привлекало ощущение полета, поэтому с возрастом он занялся бейсджампингом и вингсьютом (костюм-крыло). Результаты не заставили себя долго ждать: Валерий Розов обрел всемирную известность, прыгнул со всех высочайших вершин мира и поставил рекорд, прыгнув в 2016 году с высоты 7700 метров на горе Чо-Ойю. В 2017 году погиб во время второго прыжка с горы Ама-Даблам в Непале в возрасте 52 лет.

Фильм снят телекомпанией «Под знаком Пи». Использованы материалы из архива Розова, фрагменты фильма «Высокий полет. Путь на Эверест», а также фрагменты из нескольких интервью с его участием, предоставленных друзьями и коллегами.