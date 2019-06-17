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Фестиваль йоги, практик и самопознания: от приветствия Солнцу до тайского массажа 23 июня 9:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+

23 июня культурный центр «Зеленоград» приглашает на 12-часовой Фестиваль йоги, практик и самопознания. В программе: йога для взрослых, йога для беременных, терапевтическая йога, стрейч-йога, медитации и многое другое. Начало — в 9:00. Рекомендуемый возраст — от 6 лет. Вход бесплатный с обязательной регистрацией.

Основная площадка (атриум)

9:00—10:00. Открытие фестиваля. Йога-утро с Сергеем Бурнашевым (дыхательные практики + Приветствие Солнцу).

10:3011:30. Urban-йога с Мелиной Пану (гибкость — сила — выносливость — контроль ума).

11:30—12:00. Расслабление с Мелиной Пану. Практика шавасаны.

12:3013:00. Встреча с соорганизатором первого вегетарианского кафе-маркета в Зеленограде Ильей Силаевым «Ты — это то, что ты ешь».

13:3014:30. Стрейч-йога с инструктором аэройоги Анной Новиковой.

15:0016:30. Лекция с демонстрацией практических упражнений о связи йоги и бега с Сергеем Бурнашевым.

17:0018:30. Тайцзицюань Ян с Григором Шекояном.

Площадка медитации (аудитория 240)

11:00—12:30. Погружение в бессознательное с Юлией Серебрянниковой. Лекция с практическим погружением «Трансориентированные практики, направленные на исцеление и ресурсирование».

13:30—15:30. Встреча с практическим психологом Мелиной Пану «PRO Любовь. Как создать вечные отношения».

16:00—17:00. Дзадзен: медитация без медитации с Антониной Мироновой-Тихомировой (бодхисаттва Син Юнь).

17:00—18:00. Практика тета-хилинг с Викторией Львовой «Гармонизация жизни».

19:00—20:00. Звуковая медитация — исцеление мантрой «Ом» с Денисом Смоляковым.

20:00—21:00. Киртан (пение мантр под индийские музыкальные инструменты) с Егине Быткивской. Подарки всем участникам.

Площадка «Здоровье» (аудитория 075)

10:00—11:30. Йога «мама и ребенок» с Аленой Ударцевой.

12:00—13:00. Терапевтическая йога с Юлией Мацашек «Здоровый позвоночник».

14:00—15:00. Открытый мастер-класс по индивидуальной работе с пациентом методом цигун-терапии с Сергеем Геннадьевичем Денисовым.

15:00—16:00. Групповое занятие по цигун-терапии с Сергеем Геннадьевичем Денисовым.

16:00—17:00. Йога для беременных с Марией Шоевой.

17:30—18:30. Послеродовое восстановление с Марией Шоевой.

19:00—21:00. Мини-сеансы тайского йога-массажа с Вече Славом.

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