Основная площадка (атриум)

9:00—10:00. Открытие фестиваля. Йога-утро с Сергеем Бурнашевым (дыхательные практики + Приветствие Солнцу).

10:30—11:30. Urban-йога с Мелиной Пану (гибкость — сила — выносливость — контроль ума).

11:30—12:00. Расслабление с Мелиной Пану. Практика шавасаны.

12:30—13:00. Встреча с соорганизатором первого вегетарианского кафе-маркета в Зеленограде Ильей Силаевым «Ты — это то, что ты ешь».

13:30—14:30. Стрейч-йога с инструктором аэройоги Анной Новиковой.

15:00—16:30. Лекция с демонстрацией практических упражнений о связи йоги и бега с Сергеем Бурнашевым.

17:00—18:30. Тайцзицюань Ян с Григором Шекояном.